MOP participa activamente en trabajo colaborativo con ZOIT Chelenko y ZOIT Queulat

Importantes reuniones ha sostenido el Ministerio de Obras Públicas con los y las representantes de las Zonas de Interés Turístico ZOIT Chelenko en Chile Chico y ZOIT Queulat en Puerto Cisnes, oportunidad en la que fue representado por la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, Paloma Jara Valdés y el Director Regional de Planeamiento MOP Wildman Durán.

Chile Chico.- En la oportunidad, Paloma Jara expresó que iniciativas como estas facilitan el encuentro del sector público y privado para trabajar conjuntamente las materias que son relevantes para el desarrollo del territorio. “Fuimos a Chile Chico a mostrar toda la cartera que tienen el Ministerio de Obras Públicas con respecto a conectividad tanto lacustre como terrestre. Para nosotros es importante que el mundo del turismo y la sociedad civil puedan vincularse con los proyectos que tiene el MOP entendiendo las externalidades que estos tienen y programar así cómo va a ser su temporada. Pudimos también recoger algunas impresiones de lo que estamos haciendo actualmente y cómo eso está impactando en las y los habitantes de la cuenca del Lago General Carrera. Ha sido una gran oportunidad, también como OOPP hemos podido participar en la ZOIT Queulat y vamos a participar en la ZOIT Glaciares en Villa O´Higgins de modo que todas las gobernanzas que coexisten de ZOIT dentro de nuestra región sepan claramente cuál es la cartera MOP que les incluye y también puedan priorizar algunas iniciativas que ellos piensen que tenemos que tomar en cuenta”

En tanto, Wildman Durán, Director Regional de Planeamiento MOP expresó: “Estamos en la localidad de Cisnes, trabajando en la ZOIT Queulat en el proceso de actualización de los compromisos del año 2025. Es una mesa público-privada que integramos representantes de varios Ministerios asociados a las iniciativas enmarcadas dentro de la ZOIT, y la idea fue hacer un trabajo de coordinación y revisar las propuestas que tenía la ZOIT para el próximo año y hacerlas concordar con nuestros planes sectoriales. Fue un trabajo en el que pudimos observar, colocar nuevas iniciativas y también poder definir nuevas reuniones para poder coordinar algunas iniciativas. Los proyectos más relevantes en el caso nuestro son la Ruta 7. El tema de conectividad para ellos es una prioridad, la segunda temática se relaciona con infraestructura costera tanto en Puyuhuapi como en Puerto Raúl Marín Balmaceda e infraestructura de conectividad en Isla Toto”.

Para el Concejal por la comuna de Cisnes, Francisco Abarca instancias como estas son muy relevantes. “La verdad es que la reunión de hoy ha sido muy provechosa y se agradece la presencia del MOP, que por cierto es protagonista con todo lo que tiene que ver con este desafío que es levantar el turismo que se propone la corporación y la ZOIT. Nos parece que lo que queda de esta reunión son distintas tareas que el MOP está dispuesto a trabajar en conjunto con la Corporación y con quienes también componemos este sector público-privado. Nos quedamos con la satisfacción de que lo que se pueda trabajar le va a dar más sentido a lo que se va avanzado en relación a la infraestructura y conectividad de la zona norte de la región de Aysén”.

Por su parte, Miriam Chible, presidenta de la Corporación Chelenko señaló: “Estamos muy contentos como Corporación Chelenko de la actividad realizada en Chile Chico en el contexto de la Mesa público-privada. La visita de la SEREMI de Obras Públicas nos permite justamente avanzar en los temas que hemos ido tratando en las mesas anteriores y nos informó de varias temáticas que para nosotros son importantes, algunas noticias buenas y otras no tan buenas, pero quedamos al día. La idea es justamente construir esta mesa de trabajo con líneas de acción para ir monitoreando cada cierto tiempo para los dos lados -tanto en la gobernanza privada como en la pública- que se vaya avanzando. Hay algunos temas que vamos a seguir planteando como es el puente del desagüe que sabemos que se está planificando para construir otro puente y a nosotros como comunidad en Puerto Guadal nos interesa mucho poder conversar con el MOP para que el puente antiguo se transforme en un museo lacustre y sea un hito turístico en sí mismo, como se ve en muchos otros países que se conserve el patrimonio; y también, algunas pavimentaciones que no se van a poder realizar pronto, pero que sí probablemente el próximo año van a ocurrir, así que quedamos contentos por el hecho de poder juntarnos, compartir ideas, también nuestras preocupaciones y que de primera fuente sepamos exactamente el estado del arte de cada iniciativa que nosotros hemos planteado en esta mesa público-privada que es la ZOIT”.

Álvaro Salín, Gerente Per Turismo Aysén que participó en la ZOIT Queulat, resaltó que su objetivo era estar en esta reunión para colaborar en lo que son los planes y expectativas del territorio ZOIT, en este caso Queulat. “Estuvimos revisando su plan de acción e identificamos algunas iniciativas en donde hay cruce con los intereses y las iniciativas de Per Turismo Aysén. Destaco esta instancia de conversación, la importancia de que este el Municipio presente, que estén las organizaciones sociales en general, particularmente las AG de Turismo y los Servicios Públicos y podamos ponernos de acuerdo en dar pasos concretos en lo que es el desarrollo turístico, en este caso en el territorio Queulat. Hoy día nuevamente la propuesta del MOP y la cercanía además para poder informar en qué estado está cada uno de los proyectos gestionados y tomar nota además de aquellos intereses para mejorar lo que se está haciendo o complementar, también lo encuentro súper positivo”

Finalmente, Olga Sotomayor, presidente de la Corporación Queulat destacó: “Nosotros como Corporación Queulat hacemos dos veces al año reuniones en distintas localidades y es la manera de acercarnos a la autoridad local y a los distintos Servicios Públicos para comunicarles lo que necesitamos desarrollar y también qué se necesita dentro de la región desarrollar. Entonces, de qué manera podemos aportar los gremios que estamos asociados a este desarrollo local y más en relación a la visión del territorio, y a la vez aprovechar los recursos y medios que tiene el gobierno. Siento que hoy más que nunca se está haciendo un trabajo acotado para obtener un mayor resultado y en este aprendizaje y crecimiento hemos estado hartos años trabajando. En el caso de la Corporación Queulat directamente, nosotros estamos trabajando el tema de liderazgo porque es una de las cosas que falta en la región en general y también estamos viendo lo que necesita la ZOIT que es el desarrollo del turismo sustentable y sostenible en el tiempo que es lo más importante. En relación con el MOP, están trabajando en la parte infraestructura entiendo yo, y hoy nos están comunicando por ejemplo el tema de las Barcazas que ha ido en crecimiento y mejora, tal vez por los convenios tienen una relación mucho más cercana y más conveniente para los territorios, así que agradecer a todas las personas que del sector privado que han dejado su negocio y trabajo para estar aquí y a los Servicios Públicos que van a los territorios, así que estamos muy agradecidos de los Servicios Públicos que también lograron llegar aquí, para escuchar nuestras solicitudes y ver cómo vamos mejorando en general”.