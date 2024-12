Convenio entre Servicio de Salud y Capredena reduce listas de esperas de ecocardiogramas y mamografías en Aysén

Esta iniciativa es parte del programa integral de reducción de listas de espera del Gobierno Regional y la Red Asistencial.

Aysén.- Un total de 280 exámenes de ecocardiogramas se están realizando desde el lunes 16 hasta el domingo 22 de diciembre gracias a un convenio de colaboración entre la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y el Servicio de Salud Aysén (SSA). Esta alianza estratégica entre ambas instituciones está permitiendo reducir las listas de espera en la salud pública.

Los exámenes son realizados por un equipo profesional de la Red Salud de Capredena -integrado por un médico cardiólogo, un médico radiólogo y una técnica en enfermería que viajaron especialmente a la zona para realizar este operativo- en las instalaciones el CESFAM Víctor Domingo Silva y el Hospital de Puerto Aysén, en el marco del cumplimiento del Programa GORE Reducción Integral de Tiempos de Espera, que se ejecuta hasta 2025.

“Me llamaron del hospital para atención de cardiólogo, llevo más de un año esperando, ya me han dado dos pre infartos y para mí es una alegría que me hayan llamado tan rápido, porque hay gente que lleva esperando dos o tres años y tener un cardiólogo para mí es una alegría y que no solo haya uno, sino dos o tres más para que se atiendan más rápido y agradezco al gobierno, al gobernador y al doctor”, dijo José Calbilao, uno de los pacientes en el CESFAM Víctor Domingo Silva.

El Servicio se encuentra permanentemente realizando gestiones para poder contar con especialistas de todas las ramas médicas. “Hemos hecho las gestiones para formar especialistas en cardiología, solicitamos los cupos al Ministerio de Salud y esperamos pronto tener una respuesta y por otra parte hemos ido avanzando en buscar cardiólogos que vengan a la región. Ha sido un trabajo algo lento, porque algunos tienen más interés que otros y tiene que ver también con el nivel de equipamiento que tenemos en la región. Por eso el tema de poder contar con un angiógrafo es muy atractivo, sobre todo para los cardiólogos que viene a su especialidad de cardiología intervencional”, declaró el Dr. Ramón Vergara, subdirector (S) de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén.

Solo con los ecocardiogramas realizados esta semana se logró una disminución de un 18% del total de la lista de espera para este examen en la Región. Además, en paralelo se están realizando otros 440 procedimientos distribuidos entre ecografías mamarias y partes blandas.

“Este tipo de necesidades en salud son crecientes y cada vez más. No olvidemos que del total de personas que tenemos bajo control con problemas de salud cardiovascular solamente tenemos un tercio de la población que sabemos que está enferma. El resto no consulta en su centro de salud, no accede a sus exámenes preventivos y eso promueve que las manifestaciones de patologías, por ejemplo, crónicas y cardiacas se presenten con más complejidad y requieren siempre de un nivel de especialidad más alto”, indicó Carmen Gloria Monsalve, Seremi de Salud Aysén.

De esta manera Monsalve Gómez, asume que se debe trabajar el nivel secundario de salud, pero por sobre todo la importancia de la atención primaria en el rol de prevención y promoción.

Junto con reconocer el esfuerzo del Servicio de Salud Aysén en materia sanitaria el gobernador agregó que “hemos estado en un trabajo conjunto, apoyando distintos proyectos de equipamiento como de infraestructura, pero además hemos aprobado una importante cantidad de recursos para ir en disminución de los tiempos de espera, de las listas que están en la región y desde esa perspectiva contribuir a especialidades como cardiología”, señaló Omar Muñoz Sierra.

Esta estrategia busca disminuir en un 43% la lista de espera para este procedimiento de ecocardiogramas en la Atención Primaria de Salud para Coyhaique y localidades aledañas. Mientras que para Puerto Aysén y Puerto Chacabuco un 32% del total de la Lista de Espera.

El aporte de Capredena

Este no es el primer operativo de la Red Salud Capredena en la Región. Ya entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, su equipo médico realizó un total de 298 procedimientos de ecografía mamaría y abdominal en Puerto Cisnes y Puerto Aysén.

Sobre este trabajo, el Vicepresidente Ejecutivo de Capredena, Andrés Culagovski, destacó que la Red Salud de la Caja realiza estos operativos de exámenes, cirugías y consultas médicas en distintas regiones del país. “Son un reflejo del compromiso que tenemos como institución de la Defensa Nacional de contribuir activamente en la necesidad de reducir las listas de espera y fortalecer la salud pública”.

El cardiólogo de Capredena, Karl Clausdorff, que lidera el equipo de profesionales agradeció la opción de contribuir a la salud pública de la región: “Me parece bastante buena la disposición de todas las autoridades para los operativos, tanto como de la red de salud Capredena, de convocar a otras redes”.