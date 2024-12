Cerca de 50 personas emprendedoras de Chile Chico dan un impulso a sus negocios con el FOSIS

Las personas usuarias de los programas de autonomía económica del FOSIS recibieron capacitación, asesoría, financiamiento y la oportunidad de mostrar sus productos y servicios a la comunidad local.

Chile Chico.- La ceremonia de certificación y muestra de emprendimientos de los programas Emprendamos Básico y Emprendamos Semilla para familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, financiados por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, se realizó en el Terminal de Buses de Chile Chico y contó con la participación de la directora regional del FOSIS, Fernanda Leiva; el alcalde de Chile Chico, Ariel Keim y la representante de la Delegación Presidencial Provincial de General Carrera, Claudia Carrasco.

Estefanía Grandón, emprendedora y manicurista de Chile Chico, valoró positivamente su participación en el programa Emprendamos y aseguró que “fue una experiencia enriquecedora, a pesar de que llevo tiempo emprendiendo, desconocía algunas cosas en relación a calcular el costo y el valor de mi servicio, eso me ha ayudado mucho, identificar qué cosas me costaba más y qué cosas iban haciendo que mi servicio durara más tiempo. Adquirí dos lámparas profesionales para mi estudio e insumos que acá no se encuentran y que su costo es elevado en esta zona”.

Fernanda Leiva, directora regional del FOSIS, enfatizó que “estamos muy contentos porque pudimos ver emprendimientos muy originales y podemos destacar las características y el potencial que existe en los emprendedores y emprendedoras de la comuna de Chile Chico, mucho empuje y mucha responsabilidad. Vemos que las herramientas y las oportunidades que entregamos como FOSIS son aprovechadas por nuestros usuarios y usuarias. Seguiremos trabajando para que estos programas puedan seguir llegando a la comuna, para seguir potenciando el emprendimiento y mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Chile Chico”.

El alcalde de Chile Chico, Ariel Keim, aseguró estar “conforme y agradecido de las gestiones que se realizaron desde el FOSIS para poder genera esta red de apoyo, donde cerca de 50 emprendedores locales han logrado proyectar sus negocios para el desarrollo comunal. Conversábamos con la directora regional para reforzar los vínculos de trabajo conjunto entre el FOSIS y el Municipio para continuar con estas instancias de apoyo que son sumamente importante, porque es donde se entregan las herramientas a nuestros emprendedores, que muchas veces tienen ganas de hacer cosas pero no tiene los insumos técnicos para desarrollar cada una de sus iniciativas y generar una proyección económica en el planos familiar y local”.

Los programas de autonomía económica del FOSIS buscan apoyar a personas que desarrollan actividades económicas de manera autónoma y personas que se encuentran desocupadas y buscan un trabajo por primera vez, para que puedan generar ingresos a través de un negocio o servicio, haciendo uso de sus capacidades para mejorar su condición de vida a través del emprendimiento.