Fiestas de Fin de Año: Comisión Regional de Seguridad de Tránsito reitera mensajes de prevención y seguridad vial

En los últimos 5 años la cifra de fallecidos en siniestros viales se ha mantenido en 0 durante los días 24 y 25 de diciembre, por lo que el llamado es a mantener las precauciones y evitar tragedias en el tránsito.

Coyhaique.- En el contexto de las festividades de fin de año y el mayor tránsito que se registra en estas fechas, la Coreset (Comisión Regional de Seguridad de Tránsito) integrada por seremiTT, Carabineros y seremi de Salud, recordaron a ayseninas y ayseninos la necesidad de respetar la normativa de tránsito y de esta manera disfrutar plenamente de las fiestas de fin de año.

En este contexto, el seremiTT Hans Zimmermann, señaló que, si bien desde el 2019 no se han registrado muertes a causa de siniestros viales durante Navidad, es importante mantener la alerta y no descuidar nuestras acciones al momento de interactuar en el espacio vial. Por ello, desde ya se han planificado medidas de difusión y fiscalización que concienticen a la ciudadanía.

“El llamado desde el Ministerio de Transportes está centrado en el autocuidado, la prevención, a conducir atentos las condiciones del tránsito. Que los peatones, también respeten la norma de tránsito mientras deambulan por las calles y vías de nuestra región. Además, es importante que si las personas van a realizar desplazamientos fuera de la comuna o fuera de la región, lo hagan verificando las condiciones mecánicas de los vehículos, estando atentos a las condiciones de la ruta. No queremos lamentar hechos siniestros viales y mucho menos muertes en el tránsito”, concluyó Zimmermann.

Carabineros en su rol de fiscalización y protección, reveló que 120 funcionarios de la institución a lo largo de todo Aysén, estarán operativos para las fiestas de fin de año. En palabras del Mayor Gerardo González, Carabineros contará con “controles especializados en las rutas de acceso y salida a cada comuna de la región, como asimismo en rutas troncales y a la salida de eventos nocturnos que están, lógicamente, asociados al consumo de alcohol. La idea, principalmente, es fiscalizar aquellas cosas que llevaron al año pasado a que tuviéramos mayor accidentabilidad, principalmente el exceso de velocidad, no conducir atento a las condiciones del tránsito, lo típico, hablando o utilizando el celular, y, por supuesto, el consumo de alcohol que es completamente contrario a la conducción.”

El consumo de bebidas alcohólicas es uno de los aspectos que implica mayor riesgo, no tan solo para conductores, sino que también para peatones, por lo que se generan operativos específicos para disuadir su consumo, en especial para quienes están tras un volante. La seremi de Salud, Carmen Monsalve, explicó que: “en este periodo de fiestas sabemos que aumentan mucho los escenarios festivos y junto con ello el consumo de algunas sustancias como lo pueden ser el alcohol y las drogas. Es muy importante en este contexto entregar la llave, buscar al conductor designado porque a nivel nacional y también en nuestra región un porcentaje importante de mortalidad, y particularmente la población infantil, ocurre justamente por accidentes de tránsito y dentro de los motivos de los accidentes de tránsito, la segunda causa de los accidentes y de los siniestros tiene que ver con el consumo de alcohol para las personas que están conduciendo”. La autoridad agregó que en este sentido, la coordinación con SENDA y Carabineros ha sido fundamental para poder abordar aspectos preventivos y de control a través de los operativos Tolerancia Cero.

Además de la prevención de siniestros viales en Navidad y Año Nuevo, la CORESET también ha avanzado en su planificación para la temporada de verano, instancia en la que es necesario informar a los visitantes sobre las particularidades de la Carretera Austral, y las precauciones que se deben tener al transitar por ella. Las fiestas costumbristas también serán un foco de atención dado el gran interés que generan estas actividades a nivel regional.