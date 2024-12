Cochrane: Gobierno recibe segundo helicóptero para combate de incendios forestales en Aysén

Para el presente período de mayor riesgo de ocurrencia 2024-2025.

Cochrane.- El delegado presidencial regional de Aysén, Jorge Díaz, junto a la y el delegado presidencial provincial de Capitán Prat y General Carrera, Marta Montiel y Cristóbal Barceló, respectivamente; el seremi de Agricultura, Eugenio Ruiz, el director regional de Conaf, Ronald Valenzuela; director de SAG, Julio Cerda; la alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Tortel, Marisela Jiménez; los alcaldes de Cochrane y Villa O’Higgins, Patricio Ulloa y José Fica; en compañía de Bomberos, Carabineros y brigadistas Conaf, anunció este viernes 20 de diciembre el inicio de operatividad del segundo recurso aéreo asignado a la región de Aysén, con base en el aeródromo de Cochrane.

De esta manera, este segundo recurso aéreo se suma al primero de base helitransportada en Coyhaique, recibido el pasado 1 de diciembre. Se trata de un AS350-B3, de la compañía Airbus Helicopters, el cual es versátil y de alto rendimiento ante las operaciones de combate de incendios forestales, dado que posee una autonomía de 3 horas y cuenta con una capacidad de 6 personas para el transporte.

Por otro lado, posee un sistema de descarga Bambi Bucket con capacidad de descarga de 1000 litros, y un sistema de recarga automático que permite cargar el Bambi en 2 minutos. Además, incluye línea de 15 y 50 metros de Linga para una mayor efectividad en la extinción de incendios forestales, y cuenta con equipo de radio de frecuencia muy alta y con navegador GPS.

Con especial énfasis en fortalecer la seguridad pública al sur de la región, en la provincia Capitán Prat, la jornada inició con sesión del Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres (COGRID), destinada a la coordinación entre instituciones, en la que para sus efectos se sumó Senapred, Armada de Chile, Brife del Ejército y Hospital provincial.

El delegado presidencial regional, Jorge Díaz, detalló que “estamos muy satisfechos de recibir esta aeronave. Para nuestro Gobierno es muy importante esta gestión, por lo que agradecemos la decisión del presidente de la República, Gabriel Boric, al haber dispuesto de este Plan que se ha implementado en todo el país, pero en esta provincia es muy relevante porque es una zona remota y por lo tanto vamos a poder enfrentar de mejor manera toda emergencia que tenga que ver con incendios forestales”.

Para el seremi de Agricultura, Eugenio Ruiz, el llamado del Ministerio de Agricultura sostiene que “prevenir es mejor que lamentar. Por lo que insistimos a toda la comunidad a tener acciones de prevención, especialmente aquellos que están en la interfaz de la ciudad. En Cochrane tenemos bosques de pino que pueden verse involucrados rápidamente en una emergencia si no tomamos las medidas pertinentes. Hay que tener presente que con el fuego no se juega. Además, las oficinas regionales de Conaf están abiertas para la ciudadanía, en caso de cualquier duda o requerimiento en este sentido”.

De esta manera, autoridades se refirieron al plan robusto para enfrentar el período de mayor ocurrencia de incendios forestales, con especial presencia estratégica de 16 brigadas desplegadas desde La Junta Villa O`Higgins. A ello, además de ambos recursos aéreos, se suman vehículos de alta capacidad y equipamiento tecnológico avanzado.

“Conaf también cuenta con dispositivos tecnológicos que permiten visualizar la detección de momentos y lugares con mayor probabilidad de ocurrencia de incendios. Los recursos son suficientes y adecuados para hacer frente a este período, pero son útiles si el principal aliado, la ciudadanía, se involucra en la prevención de manera responsable, con un comportamiento adecuado. Hay vidas humanas y patrimonio ambiental en juego”, indicó el director regional de Conaf, Ronald Valenzuela.

De igual manera, la alcaldesa de Tortel, Marisela Jiménez, detalló que “como comuna tenemos condiciones geográficas bastante dificultosas para poder enfrentar un incendio forestal. Se agradece la iniciativa de Gobierno en poder contar con un helicóptero que permita enfrentar eventuales situaciones de emergencia. No hemos tenido registros similares en Tortel, pero es fundamental contar con este equipamiento y estar preparados”.

En materia de prevención regional, con un enfoque prioritario en la protección de las personas y la preservación de los ecosistemas boscosos, durante el segundo semestre del año en curso de realizó una especial movilización anticipada de brigadas, además de patrullajes preventivos de Carabineros y PDI; Coordinación entre Bomberos, municipios, Ministerio Público, empresas forestales y otras instituciones, y restricciones al uso del fuego, incluyendo prohibiciones de quemas agrícolas y forestales.

En el país, el 99,7% de los incendios forestales son provocados por acción humana. Es por ello por lo que en Aysén se priorizó un trabajo sistemático con la comunidad educativa, principalmente en los establecimientos de las comunas más vulnerables. Capacitaciones para docentes junto con actividades educativas dirigidas a estudiantes y apoderados, tienen como propósito fomentar un cambio de conducta en la interacción con el entorno. Estas iniciativas promueven una mayor conciencia ambiental y una actitud responsable en actividades al aire libre.