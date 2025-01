Autoridades Regionales se reunieron con estudiantes que obtuvieron la Distinción a la Trayectoria Educativa tras rendir la PAES 2024

Este miércoles 08 de Enero el Delegado Presidencial Regional Jorge Díaz Guzmán, la Seremi de Educación Isabel Garrido, la Seremi de Gobierno Úrsula Mix, el Alcalde Coyhaique Carlos Gatica y el Administrador del Gobierno Regional de Aysén Néstor Mera acompañaron a cuatro jóvenes de la región que obtuvieron la Distinción a la Trayectoria Educativa (DTE) tras rendir la PAES 2024 y recibieron el reconocimiento del Gobierno.

Coyhaique.- Durante un distendido encuentro, los estudiantes Sebastián Millalonco Millalonco, Magdalena Santana Agüero, Octavio Uribe Manríquez y José Haro Aguilar, compartieron la emoción de su logro académico y las expectativas frente a su futuro estudiantil y vocación profesional.

Por tercer año, se entregan las Distinciones a las Trayectorias Educativas (DTE), mecanismo creado para reconocer a las y los estudiantes más destacadas/os, relevando el contexto del que provienen. Para esta rendición se reconocen 333 DTEs (a 313 personas), 64 distinciones más que en el año anterior, producto de la ocurrencia de empates entre personas con iguales resultados en las PAES y no por cambios en el criterio de asignación de la DTE. En la región se registraron 11 distinciones.

“Este es un reconocimiento no solo de Gobierno,sino del Estado en la Región, a estas y estos jóvenes estudiantes que no solamente obtienen un alto puntaje en la PAES, sino además tienen una trayectoria educativa que los distingue y los hace representantes de los jóvenes de la región”, expresó el Delegado Presidencial Jorge Díaz Guzmán.

Por su parte, la SEREMI de Educación, Isabel Garrido, afirmó que “la creación de la Distinción a la Trayectoria Educativa es una de las tantas medidas que ha impulsado el Estado de Chile para avanzar hacia un sistema de acceso a la educación superior que sea más equitativo, inclusivo y objetivo. A esto se que el cambio de la PSU a la PAES, donde ya no se pone el énfasis en conocimientos memorísticos sino que se evalúa el desarrollo de habilidades complejas como el análisis y la reflexión, habilidades que están distribuidas en forma más equitativa en la población. Ello se suma a la nueva PAES de invierno que entrega una oportunidad más para mejorar el puntaje de postulación a la educación superior, la ampliación de los programas Más Mujeres Científicas (+MC) y el PACE, que en conjunto avanzan hacia un mejor sistema de acceso”.

Los estudiantes distinguidos

José Haro Aguilar, egresado del Liceo San Felipe Benicio de Coyhaique, obtuvo 1.000 puntos en la Prueba de Matemática 1 y 889 en la Prueba de Ciencias. Tiene interés por las Matemáticas teóricas y quiere estudiar Ingeniería Civil Matemáticas en la Universidad de Chile.

Magdalena Santana Agüero, egresada del liceo San José UR de Puerto Aysén. Obtuvo 992 puntos en Matemáticas. Postuló a Derecho en la Universidad Católica. “Me esforcé mucho estudiando para rendir la PAES y agradezco el apoyo de los profesores de mi liceo quienes acompañaron a los estudiantes hasta días antes de rendir el examen”.

Sebastián Millalonco Millalonco estudiante del Colegio Bicentenario Santa Teresa de los Andes de Puerto Aysén. Obtuvo 1000 puntos en la Prueba de Matemáticas M1 y en la Prueba de Matemáticas M2 830. “Quiero estudiar Ingeniería Civil Mecánica e la Universidad Federico Santa María. Me voy a estudiar fuera de la región pero planeo volver a ejercer mi carrera acá en la región. Agradezco a mis profesores de matemáticas. Para prepararme fui mucho a la biblioteca buscando libros de Matemáticas y usando textos de internet”.

Octavio Uribe Manríquez, egresado del Colegio Alianza Austral de Coyhaique. Obtuvo 1000 puntos en la prueba de Matemática y 946 puntos en la Prueba de Historia. “Quiero estudiar Derecho en Valdivia o en Santiago”.

Próximas fechas del proceso de acceso a la educación Superior

• 9 de enero a las 13:00: Cierre del período de postulación centralizada.

• 20 de enero a mediodía: Resultados del Proceso de Selección.

• 21 de enero: Inicio del Proceso de Matrícula (convocadas/os del primer período).

• 23 de enero: Fin Primer Período de Matrícula (convocadas/os del primer período).

• 24 al 30 de enero: Segundo Periodo de Matrícula.