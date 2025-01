Cámara aprobó el proyecto de solución a la deuda histórica docente, que ahora pasa al Senado

La Seremi Isabel Garrido valoró el avance legislativo de la iniciativa “Que busca cumplir el compromiso del Gobierno del Presidente Boric con los profesores y profesoras que tanto le han dado a su país y al bienestar de niños y niñas, para reparar en parte el perjuicio remuneracional infringido con el traspaso de la educación pública desde el Ministerio de Educación a las municipalidades durante la dictadura.

Valparaiso.- La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el miércoles 08 de Enero por 113 votos a favor, el proyecto de ley presentado por el Gobierno que entrega una solución a las y los docentes afectados por la deuda histórica, por lo que ahora pasará a su segundo trámite en el Senado.

El proyecto de ley propone realizar un pago individual, por única vez, de $4,5 millones a cada docente afectado por este problema, partiendo por aquellos de mayor edad para continuar con los profesores de menor edad, sucesivamente.

La entrega de esta reparación a cada grupo se realizará en 2 cuotas iguales, la primera a pagarse en octubre del año correspondiente a cada grupo, y la segunda cuota en enero del año siguiente. Desde la aprobación de la ley, el universo total de docentes será cubierto en un plazo máximo de 6 años.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, agradeció a las y los diputados que respaldaron de forma casi unánime esta iniciativa “que busca una reparación a la deuda que ha afectado por más de 40 años a decenas de miles de profesores y profesoras que fueron traspasados y que vieron conculcados sus derechos”.

“Es importante destacar la transversalidad que tuvo esta aprobación, porque desde todos los sectores políticos se manifestaron a favor de darle esta solución a las y los profesores que a lo largo del país han luchado por mantener viva esta demanda, y que hoy dan un primer paso para conseguir una solución a este problema”, agregó.

Y la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, Emilia Schneider, dijo que “hoy es un día histórico, y sin duda la aprobación del proyecto es un orgullo para quienes estamos en el Congreso y para el gobierno, porque es un paso importante para reparar las heridas que dejó la dictadura en la educación de nuestro país. Esperamos en el Senado se repita una tramitación rápida”.

El proyecto de ley beneficiará a más de 57 mil docentes afectados, que se encuentran en las bases de datos del Mineduc. Sin embargo, luego de la aprobación de la ley se abrirá un nuevo período para que otros docentes afectados que no estén en ese listado puedan presentar sus antecedentes. Además, el proyecto de ley considera la transmisibilidad en caso de que los titulares de la solución fallezcan luego de haber presentado sus antecedentes.

Al respecto, la Seremi Isabel Garrido valoró el avance legislativo de esta iniciativa presentada por el Gobierno.

“Con este proyecto estamos dando cumplimiento a un compromiso contenido en el programa de Gobierno del Presidente Boric con los profesores y profesoras que tanto le han dado a su país y al bienestar de niños y niñas, para reparar en parte el perjuicio remuneracional infringido con el traspaso de la educación pública desde el Ministerio de Educación a las municipalidades durante la dictadura. Este es un acto de justicia, un acto de reparación y también de reconocimiento a la indispensable labor que cumplen los profesores y profesoras para la educación en Chile. Esta es una oportunidad de cerrar una herida, de reconciliarnos con nuestra propia historia, y de homenajear a decenas de miles de profesores y profesoras que han forjado a generaciones de chilenos y chilenas a lo largo de nuestro país. Esperamos que la discusión se dé de buena forma, con un buen tono, con mucha disponibilidad a avanzar rápido en esta materia”.

Deuda histórica: detalles del proyecto en tramitación

Universo: se considerará una solución para todos las y los docentes afectados vivos.

• Monto de solución por persona: 4,5 millones de pesos por docente, reajustables por año.

• Plazo de pago: desde la aprobación de la ley, el universo total de docentes será cubierto en un plazo máximo de 6 años.

• Forma de pago: el pago será progresivo, comenzando con las personas de mayor edad, avanzando por grupos de manera anual, continuando el criterio de cobertura desde los de mayor a los de menor edad. La entrega de esta solución a cada grupo será en 2 cuotas iguales, siendo la primera cuota en octubre del año correspondiente a cada grupo, y la segunda cuota en enero del año siguiente.

• Transmisibilidad: el proyecto considera la transmisibilidad del monto en el caso de aquellos beneficiarios de la solución que fallezcan entre la fecha en que presenten la totalidad de los antecedentes y antes de percibirlo íntegramente.

• Incompatibilidad con otras acciones de solución: la propuesta no se hará extensiva a las personas que ya han recibido un pago asociado a esta afectación, por acción de tribunales nacionales o internacionales, o por alguna otra forma de pago. También será incompatible con otras instancias de reclamación en curso o futuras.

• Identificación de personas beneficiarias: el Ministerio de Educación ya cuenta con un listado de personas que fueron parte del proceso de traspaso de la educación escolar a la administración municipal, donde se encuentra una amplia mayoría de las personas afectadas y que se encuentra en la web https://registrodocentestraspasados.mineduc.cl/. El proyecto de ley indicará los requisitos que deben cumplir las personas que no se encuentran en esa nómina, para recibir la solución.