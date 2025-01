Concejo Municipal de Aysén distingue como Ciudadanos Ilustres a jóvenes ayseninos puntajes nacionales

Hace unos días se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior; PAES, y en la comuna de Aysén se llevaron la agradable noticia de que dos estudiantes de la zona lograron el puntaje máximo en la prueba nacional. Por lo cual, el concejo de Aysén tomó la determinación de hacerles el mayor reconocimiento que una municipalidad puede otorgar a un ciudadano.

Aysén.- La ceremonia fue celebrada en contexto una sesión de Concejo Municipal, con la familia de los destacados presentes, los cuales recibieron la distinción a través de un medallón que los declara como “Ciudadano Ilustre de Aysén” a los jóvenes Sebastián Millalonco Millalonco; egresado del Colegio Santa Teresa de los Andes, Juan Sepúlveda Alvarado; licenciado del Liceo San José UR.

La decisión del Concejo viene del hecho de que los jóvenes obtuvieron un puntaje perfecto en una prueba que hacen más de 250 mil estudiantes y que solo 1.873 lograron tener un puntaje nacional entre las 346 comunas del país y que Aysén tenga a dos exponentes, dejan en lo alto el nombre de la localidad. Además, ambos se destacan personalmente por ser deportistas, buenos compañeros y dedicados estudiantes buscarán la primera generación en sus familias con un título universitario.

Juan Sepúlveda dio su impresión luego de la ceremonia, “no esperaba un reconocimiento tan grande. Fue hermosa la noticia, venir acá y que todos nos recibieran de esa manera, los aplausos y las palabras de cada concejal. Es bastante bueno que reconozcan a los estudiantes y el esfuerzo que tiene cada uno; he visto muchos alumnos y la manera en la que se preparan todos los días para poder obtener buenos resultados, merece un reconocimiento como tal. Y en parte también, como dijo una concejala, es un incentivo para que el resto de alumnos también consigan buenos resultados”.

La tía de Sebastian Millalonco, Rosa Chávez, no contuvo la emoción y comentó, en nombre de la familia, el sentir después tan importante reconocimiento, “agradecer al Concejo Municipal por haberlos hecho Ciudadanos Ilustre de Aysén, eso habla del compromiso con la educación. El estudio nunca debe faltar, puesto que los niños de acá tienen una gran capacidad”.

“Desearles a Sebastián y Juan que les vaya muy bien, que a ellos logren sacar ese título que anhelan y que todos los jóvenes Aysén, independiente de que salgan de la región o se queden, les vaya excelente y que la educación siga cada día más arriba. Todos los ayseninos que estamos en este confín de la tierra se merecen tener triunfos tan grandes como estos”, finalizó la Rosa Chaves.

Por su lado, Sebastián Millalonco habló sobre lo que significa ser un puntaje nacional y de cómo pudo serlo, “más que un resultado personal, es un logro de la comunidad escolar y de toda la gente que nos ha rodeado en todos estos años, la familia, los amigos, los profesores; hay un porcentaje de esfuerzo propio, pero la gran mayoría es gracias al esfuerzo de las demás personas que me han nos ayudado. Y personalmente, lo que más me sirvió fue encontrarle el gusto al estudio, aunque no se va a creer, se puede hacer”.

Igualmente Millalonco hizo un llamado a todos sus pares que no se rindan si no obtuvieron los resultados esperados, “no hay que desmotivarse si en la PAES le fue mal con los puntajes, no pudieron entrar a la carrera que quieren porque todavía quedan más posibilidades, hay más oportunidades para sacar un mejor puntaje u otra opción”.