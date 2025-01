Confirman la llegada de un cardiólogo a la región de Aysén

Luego de sostener nuevamente una reunión con el director del Servicio de Salud Aysén, Juan Pablo Bravo, la representante aisenina en el Senado confirmó que en marzo de este año llegará a la región un cardiologo y que según el proyecto que está empujando el Servicio, será uno de los pasos fundamentales para la constitución de una Unidad de Hemodinamia.

Aysén.- Recordemos que la senadora Órdenes ha llevado esta necesidad al debate público desde hace más de 4 años, dando cuenta de la necesidad de contar con un angiógrafo, dispositivo necesario para el diagnóstico y tratamiento a problemas cerebro y cardiovasculares, entre otras funciones. Uno de los motivos por los que ya antes algunos especialistas no han continuado en sus funciones, ya que la única alternativa era derivar a las y los pacientes fuera de la región.

La senadora Ximena Órdenes señaló que “el arribo de un nuevo especialista, de un cardiólogo al Hospital Regional de Coyhaique, sin dudas es una buena noticia”, a la vez que destacó el compromiso que se ha puesto en tener un cronograma claro. “Quiero valorar el trabajo que ha realizado el Servicio de Salud Aysén en esta materia”, indicó, confirmando que desde la cabeza del Servicio se le aseguró que “a partir del 15 de marzo se espera que este profesional ya esté en la región. Es un especialista en hemodinamia, quien también va a acompañar y liderar la tarea de la instalación de un angiógrafo en la región de Aysén”.

Cabe destacar que el proyecto también incluye la capacitación durante este 2025 del personal que estará a cargo de operar el esperado angiógrafo, dispositivo que será clave para concretar el proyecto. “La Unidad de Cardiología, a nuestro juicio, es muy relevante. Va a permitir hacer un mejor trabajo respecto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares”, sostuvo la parlamentaria.

“Sin dudas que estos temas no ocurren de la noche a la mañana y quiero valorar que durante ya mucho tiempo hemos ido trabajando con el servicio de Salud Aysén y con su director, Juan Pablo Bravo, para sacar adelante este tipo de iniciativas, que también he planteado a través de la Comisión de Salud del Senado”, recordó la parlamentaria con una evidente alegría por estar concretando una necesidad tan latente en Aysén. “Hoy día la urgencia era un nuevo profesional y también que se cuente con una unidad de hemodinamia”, concluyó la impulsora de que la solución no solo se quede en traer nuevamente un especialista, sino que también en integrar una nueva Unidad, especializada, para ampliar los servicios de la red de salud en Aysén.

Finalmente, Órdenes recordó que “ambos temas tienen un cronograma y durante el 2025 vamos a tener avances importantes, que es lo que espero, para que se ratifique la garantía del acceso al derecho a la salud de los pacientes y particularmente de los pacientes de la Unidad de Cardiología del Hospital Regional”.

Cabe destacar que en el último tiempo, otros parlamentarios han ido sumando sus voces a esta cruzada, dando cuenta de esta necesidad. Sin embargo, las gestiones realizadas por la senadora Órdenes han tenido una data un tanto más larga, con oficios y una serie de advertencias sobre esta necesidad, además de una insistencia al Servicio de Salud Aysén para que efectivamente esta sea una prioridad.