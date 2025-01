Con operación de barcaza Leptepu se renueva continuidad de servicio subvencionado marítimo de Islas Huichas.

Subvención del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) de la ruta Puerto Aguirre – Puerto Chacabuco, fue adjudicada a empresa Naviera Austral, ampliando la oferta de movilidad, trasladando pasajeros, rodados y viajes de cargas peligrosas.

Ingreso de barcaza a este tramo marítimo elevará el estándar de conectividad a la zona, que previamente contaba con una embarcación acotada a pasajeros.

Aysén.- Sellando el compromiso adquirido con los habitantes de Islas Huichas, en un acuerdo que abarcó a las tres juntas de vecinos del sector litoral (Puerto Aguirre, Estero Copa, Caleta Andrade), se inició este martes 14 de enero la operación del contrato de transporte marítimo subvencionado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el tramo Puero Aguirre – Puerto Chacabuco, adjudicado a la empresa Naviera Austral.

Anteriormente, dicha ruta marítima prestaba cobertura exclusiva a pasajeros, con una escasa capacidad de carga. Por el contrario, con el actual contrato se realizó una significativa innovación al servicio, introduciendo una embarcación tipo barcaza que además del traslado de pasajeros, incluirá el transporte de rodados, a una tarifa menor que la embarcación de la Ruta Cordillera, proveniente desde Quellón, también subsidiada y operada por la misma empresa.

Al poder movilizar transporte de carga, el servicio ofrece mayores posibilidades a sus habitantes, tal como el traslado de la producción de la pesca artesanal local, y, algo muy esperado por la comunidad, viajes especiales para cargas peligrosas que además de prestar este servicio a la isla, beneficiará también a las localidades costeras de Puerto Gaviota, Isla Toto y Melimoyu. Estas frecuencias especiales se podrán concretar hasta dos veces al mes, a solicitud de los vecinos.

El seremiTT Hans Zimmermann explicó que esta medida pretende diversificar la oferta de conectividad marítima, y también ofrecer una mayor calidad de servicio a los usuarios: “Con esta embarcación podremos asegurar la conectividad y el abastecimiento de Islas Huichas. Es una nave multipropósito que, al tratarse de una nave mayor, tiene menos restricciones para navegar ante condiciones climáticas desfavorables y así robustecer y fortalecer la conectividad entre Puerto Chacabuco e Islas Huichas. Estamos cumpliendo como gobierno, ya que esta es una demanda histórica de la comunidad.”

Para iniciar esta nueva modalidad de servicio marítimo, Naviera Austral estrenó la ruta con la nave Leptepu, transbordador que dispone de 150 metros lineales y capacidad para 150 pasajeros. Leptepu operará como nave de reemplazo hasta el 28 de febrero, y desde el 1 de marzo asume la barcaza titular Ruende, con 100 metros lineales y 100 acomodaciones para pasajeros.

Héctor Soto, gerente comercial de la empresa detalló las acomodaciones que facilitarán un mejor viaje y nuevas potencialidades de este transporte marítimo. “Tenemos habilitada la barcaza con internet satelital a bordo disponible y gratuito para los pasajeros, tenemos televisión satelital, y servicio de cafetería habilitado. Contamos con un módulo especial para personas que tengan dificultades de movilidad, con aire acondicionado y baño independiente. Creemos que este cambio de tener una embarcación multipropósito, va a tener tremendas posibilidades de crecimiento para la localidad de Puerto Aguirre y para las comunidades donde prestaremos viajes de carga peligrosa”, declaró el representante de la empresa naviera.

Aunque el ingreso de este tipo de embarcación implica mayores tiempos de traslado, las vecinas y vecinos se manifestaron conscientes de los mayores beneficios que conlleva una embarcación mayor en la ruta. Lidia Tarumán Alvarado, habitante de Puerto Aguirre y trabajadora de la pesca artesanal concluyó que “realmente es un beneficio para la isla. Es más lenta que las otras embarcaciones, pero lo bueno que esta va a navegar con tiempo malo y no vamos a tener problemas con los puertos cerrados y perder horas en el hospital”.

Lidia además se refirió a las ventajas del transporte de combustibles “Yo soy una pescadora artesanal, trabajo para afuera, entonces a mí me conviene porque si tengo que mandar a buscar bencina voy a mandar a buscar más barata a Puerto Aysén”. También hay ventajas para el traslado de mercaderías y productos: “En la anterior nave, de repente hasta por una caja le cobraban. Si traía una caja eran dos lucas, no era un montón de plata pero igual de repente uno anda corto. En Aysén uno compra lo más mínimo, y se va a lo más económico” explicó.

A fin de asegurar la buena prestación del servicio, tanto el MTT como Naviera Austral monitorearán la operación de este importante servicio para la conectividad marítima del litoral de Aysén.