Las mujeres destinan 01:35 horas más que los hombres a actividades de trabajo no remunerado en la Región de Aysén

El día viernes fueron publicados los resultados de la II Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), instrumento que permite cuantificar y valorizar el tiempo dedicado a actividades de trabajo no remunerado, como los cuidados a otras personas o el trabajo doméstico. Esta encuesta se realizó entre septiembre y diciembre del 2023, cuyo objetivo fue obtener información de cómo las personas de 12 años y más utilizan su tiempo, principalmente en torno al trabajo no remunerado, trabajo en la ocupación y actividades personales; además de proveer información relacionada a su calidad de vida y bienestar respecto al uso del tiempo en las principales zonas urbanas del país. El trabajo de campo realizado por el INE a nivel nacional, recopiló información en 16.335 hogares y de 48.020 personas, mientras que en la región de Aysén el total de hogares encuestados fue de 580.

Aysén.- En nuestra región, la ENUT arrojó que en un día tipo, en promedio, las mujeres destinan 01:35 horas más que los hombres al trabajo no remunerado (TNR), es decir, las mujeres ocupan 4:35 horas versus los hombres que destinan un tiempo de 3:00 horas al trabajo no remunerado (TNR). Esto incluye trabajo doméstico, trabajo de cuidados a integrantes del hogar, trabajo voluntario y ayudas a otros hogares.

Ahora bien, respecto al trabajo remunerado, en nuestra región, los hombres destinan 07:00 horas al Trabajo en la Ocupación (TO) mientras que las mujeres destinan 05:46 horas en un día tipo, con una brecha de género de 01:14 horas en desmedro de las mujeres. Las mujeres destinan 10:47 horas a la Carga global de trabajo, entendida como las actividades productivas provenientes tanto del Trabajo en la ocupación, como también del Trabajo no remuneradas, versus los hombres que destinan 10:04 horas, para aquellas personas que realizan ambas formas de trabajo, sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa.

Isidora Gacitúa, Seremi de la Mujer y Equidad de Género, puso sobre relieve estas cifras, destacando que: “La ENUT ha develado importantes diferencias en como hombres y mujeres utilizan el tiempo para las labores no remuneradas del hogar, donde se puede evidenciar en que las mujeres en promedio en nuestra región utilizan 3 horas 11 minutos para estas labores, en cambio los hombres utilizan 2 horas 11 minutos. Desde el Gobierno del presidente Gabriel Boric y desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, hemos promovido una serie de medidas para poder avanzar en materia de corresponsabilidad en las labores del hogar, porque entendemos que avanzar en este sentido ayuda primero, a erradicar la violencia de género y permitir también mayor democracia y seguridad para todos y todas”.

En la región, al comparar el trabajo doméstico no remunerado para el hogar, se presentan diferencias significativas por sexo, ya que un 98,6% de las mujeres realiza este tipo de trabajo y destina en promedio 03:11 horas al trabajo doméstico; mientras que un 93,4% de los hombres realiza este tipo de trabajo, con 02:11 horas promedio En cuanto al trabajo de cuidados no remunerado a integrantes del hogar; y trabajo voluntario y ayuda a otros hogares, las mayores tasas de participación se registran en las mujeres, con un 47,7% y 15,6%, respectivamente.

Al respecto el Seremi de Economía, Fomento y Turismo; Felipe Rojas Pizarro indicó que: “La ENUT es un instrumento esencial para medir, reconocer y generar mejores políticas públicas en relación con el trabajo no remunerado. En específico, sabemos que una de cada dos mujeres destina tiempo a cuidar no remuneradamente a otra persona, mientras que uno de cada siete hombres destina tiempo al cuidado de otros. Esto impacta en las oportunidades para emprender o realizar las actividades económicas, por ejemplo. En ese contexto, relevar la importancia del trabajo que ha realizado el INE, con un despliegue regional robusto que permite hoy, contar con datos estadísticos de gran importancia para el diseño de diversas políticas, entre ellas las de fomento productivo para nuestra región”.

Al respecto la Seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo Auad, reafirmó que “La encuesta ENUT ratifica lo que ya sabemos respecto al uso del tiempo de mujeres al interior de un hogar, esto es ejercer trabajo de cuidados no remunerado. Es por eso que hemos insistido como gobierno en llevar adelante el proyecto que sigue en su discusión en el Congreso para crear el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida que reconoce a los cuidados como un trabajo y a quienes cuidan darles toda la protección del Estado y garantías en derechos. Los resultados de la ENUT, nos invita a seguir trabajando con más fuerza en el territorio y seguir ampliando la red para llegar con el Chile Cuida a todos los rincones. La Invitación es a mujeres que ejercen rol de cuidados que se registren en el complemento del Registro Social de Hogares”.

