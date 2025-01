Iniciaron las obras de construcción del CFT Estatal de la región de Aysén

La tarde de este miércoles se vivió una ceremonia emotiva y significativa en la historia de Aysén, ya que, se iniciaron las obras de demolición del antiguo edificio de servicios públicos de Puerto Aysén, lo que dará paso a la construcción del edificio institucional del Centro de Formación Técnica Estatal de la región.

Puerto Aysén.- Esta será una moderna infraestructura, que ha significado el trabajo mancomunado de organismos como Bienes Nacionales, Ministerio de Obras Publicas mediante de la Dirección de Arquitectura, el Gobierno Regional, el Municipio, dirigentes sociales, la industria y los trabajadores de la zona.

“Estamos muy contentos, esto es histórico para la región, comienza la ejecución de nuestro tan ansiado edificio para nuestro Centro de Formación Técnica. Nosotros hicimos una alianza con el MOP, con la Dirección de Arquitectura específicamente, estamos muy contentos por este hito que va a ser histórico. Vamos a construir un edificio para albergar los sueños y esperanza de todos de todos nuestros trabajadores y trabajadoras de toda nuestra región, pero principalmente de Puerto Aysén y del litoral. Estamos muy contentos como equipo, porque hoy se materializa esto, no es una esperanza, no es un diseño, hoy día comienza la ejecución de esta obra que va a ser una obra icono para nuestra región y su educación superior”, manifestó el rector del CFT Estatal de la región de Aysén, Víctor Hugo Álvarez.

La directora regional de arquitectura del MOP, Paola Azocar, relevó que este organismo sea el ente técnico del proyecto y al dar inicio a las obras, expresó su alegría por tan importante hito. “Estamos muy satisfechos de dar inicio a estas obras, que son parte de la construcción completa del Centro de Formación Técnica. Hoy empezamos con el primer contrato de tres, esta es la demolición que va a durar tres meses y a posterior poder ejecutar la etapa 1 del edificio, que contempla una etapa de 308 metros cuadrados y a posterior una etapa 2 de 1.500 metros cuadrados. Hoy damos inicio a esta infraestructura pública que va a permitir que la educación superior tenga una sede acá en la ciudad de Puerto Aysén, a través, de la casa central del CFT Estatal de la región de Aysén”.

Un rol importante para dar los primeros pasos de esta iniciativa, tuvo el Ministerio de Bienes Nacionales, representado en la región de Aysén, por la Seremi Irina Morend.

“Muy contentos de poder contribuir a la consolidación de este proyecto a través de un terreno fiscal de un poco más de 2.000 metros cuadrados, que permite justamente consolidarse el proyecto. Terminamos una etapa, una etapa de la historia de Puerto Aysén importante y comenzamos una nueva etapa con la educación a futuro, la educación del Centro de Formación estatal y acá en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas también con el Centro de Formación Técnica del Ministerio de Educación. Esto es parte también de los lineamientos nuestro gobierno y parte también del ordenamiento del Ministerio de Bienes Nacionales, de contribuir con suelo fiscal para el buen uso y en este caso para una política pública tan importante y tan relevante para la comunidad Aysén y también para la región”.

La ceremonia estuvo también muy bien acompañada por dirigentes sociales, vecinales, sindicales, representantes de pymes, emprendedores, alumnos, ex alumnos del CFT Estatal, quienes no dudaron en sumarse y resaltar la impecable gestión que hasta ahora se ha desarrollado gracias a este Centro de Formación Técnica, liderado por Víctor Hugo Álvarez.

A nombre de muchos vecinos y dirigentes, el presidente de la unión comunal, Carlos Díaz, puso en valor el notable trabajo del CFT, la cercanía con la gente y el interés que ha significado en jóvenes y trabajadores poder avanzar en sus estudios mediante esta alternativa, sin olvidar que, el nuevo edificio que hoy comienza a construirse deja atrás muchas historias en lo que fue el antiguo recinto de servicios públicos.

“Se construye una nueva instalación, que es el CFT, que fue peleado por grandes dirigentes, La universidad que ya está y como hablábamos recién EL CFT, que hoy día se va a empezar a construir acá en Puerto Aysén. Así es que, a esperar, a la expectativa de que como que esto y esperar nuevas carreras obviamente para nuestros jóvenes y nuestra comuna de Aysén. Solamente hacer un recuerdo de este edificio que por última vez que lo vamos a ver ya parado y obviamente con una nueva instalación que viene a sumar al progreso educativo de nuestra región”.

La ceremonia de inicio de obras para la construcción del CFT Estatal de la región de Aysén, contó con la presencia de representantes del Gobierno, los Delegados Presidenciales Regional Provincial, Seremis, Directores de Servicios, representantes de las empresas presentes en la zona, representantes de empresas públicas y privadas, Consejeros Regionales, Concejales y la comunidad.

También se contó con la presencia del alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez Gallardo, quien puso en valor el rol que ha jugado el CFT Estatal de Aysén, mediante su rector Víctor Hugo Álvarez, por la cercanía con la gente, la posibilidad de que muchos trabajadores y trabajadoras logren avanzar, capacitarse, estudiar y dar un paso importante en el mundo profesional. La autoridad comunal, relevó la gestión del rector Álvarez, ya que, ha conseguido que el Centro de Formación Técnica, vaya creciendo en presencia, en actividades y ahora e infraestructura.