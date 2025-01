Fiscalía logra condena para sujeto que cometió delitos sexuales en contra de su hija desde los 7 años

El hermano de la víctima, quien también había sido acusado por delitos sexuales, fue absuelto.

Aysén.- Tras una investigación liderada por la Fiscalía Local de Aysén-Cisnes, el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal condenó a un imputado de 64 años, como autor del delito de violación reiterada cometido en contra de su hija desde que ella tenía 7 años.

En esta causa las diligencias fueron solicitadas a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI y a peritos del Servicio Médico Legal. Al juicio concurrió el fiscal jefe, Pedro Poblete Viejo y la abogada asistente Jessica Leiva Gómez.

De acuerdo a las pruebas presentada por el Ministerio Público, el Tribunal condenó al imputado a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor del delito consumado de violación de menor de catorce años, en carácter de reiterado, cometido en fechas indeterminadas entre los años 2015 y 2019, en la localidad de Puerto Chacabuco y en Hornopirén.

Además, el condenado deberá permanecer bajo la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, debiendo informar a Carabineros, cada tres meses su domicilio actual.

SENTENCIA

Según explicó el fiscal Pedro Poblete Viejo, los hechos fueron “cometidos en perjuicio de su hija en la ciudad de Puerto Aysén, tanto en la propia ciudad como en la localidad de Puerto Chacabuco y también en la localidad de Hornopirén”.

El persecutor penal agregó que “a su vez, fue absuelto el segundo imputado, quien sería hermano de la menor y que cometió estos hechos presuntamente cuando éste era un adolescente, situación que no pudo ser acreditada en cuanto a la época de ocurrencia del delito, lo cual imposibilitó al tribunal forjarse la convicción, toda vez que no se estableció con precisión si esta era o no imputable a la época de ocurrencia de los hechos”.

Respecto del imputado que fue condenado, añadió el fiscal Poblete, “el tribunal se fija la convicción básicamente por el contenido de la declaración ante el Tribunal de la menor víctima de estos hechos, como también de la prueba pericial y de las diligencias investigativas arribadas al caso. Se condenó a este imputado entonces a una pena de 15 años de privación de libertad como autor del delito de violación reiterado”.

Durante el juicio, la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía entregó información y apoyo a la víctima.

La sentencia fue dictada por las juezas Rosalía Edith Mansilla Quiroz, Mónica Gisela Coloma Pulgar y Natalia Gejman Seco.