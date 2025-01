Reconstrucción Mamaria: Inédito operativo benefició a 4 mujeres de la región de Aysén

Con participación de especialistas en Cirugía Oncológica y Mastología del Hospital Barros Luco Trudeau

Coyhaique.- En el Hospital Regional Coyhaique, principal establecimiento de salud de la Región de Aysén, se realizó un exitoso operativo de reconstrucción mamaria, en el que se beneficiaron 4 pacientes.

Este operativo, realizado con las y los profesionales de la Unidad de Patología Mamaria del HRC, nació como un esfuerzo y la permanente necesidad del establecimiento de aumentar y fortalecer las prestaciones y resolutividad que, en este caso, benefició a 4 mujeres, permitiendo que accedan a tratamientos especializados y de calidad sin necesidad de desplazarse fuera de la región.

Yubis García, una de las mujeres que accedió a cirugías realizada por el operativo, tras la intervención indicó que “desde que el momento que las doctoras encontraron mi diagnóstico, me han empezado a tratar con mucha rapidez y eficacia. Empezaron con los exámenes, me mandaban a las quimioterapias y han ido siguiendo mi proceso paso a paso, siempre me han tomado de la mano, me han apoyado”.

En tanto, Gonzalo Marío, esposo de Yubis, comentó que “encontré muy positivo el intercambio de conocimientos de otros doctores que vienen de otras regiones. Que vengan a esta región a darle valor a los profesionales que existen acá para poder seguir y avanzar en cuanto a la medicina. Es muy importante para fortalecer, en este caso, la medicina en su integridad”

Por su parte, la Dra. Katheryne Koury, cirujana de mamas que también fue parte del operativo destacó otra esfera en la salud de las pacientes oncológicas, que no solo tiene un componente físico sino también psicológico, mejorando la calidad de vida “se van a beneficiar desde el punto de vista de su auto-percepción o de cómo se sienten o cómo impacta en su autoestima, el verse asimétrica o el verse con defectos en esa mamá que efectivamente ya no tiene cáncer. Ya no solo están curadas, libres de enfermedad, sino que además están recobrando su imagen física inicial antes de atravesar todo este proceso, que no es un evento menor”.

En tanto, el Dr. Juan Manuel Donaire, Jefe de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Barros Luco y especialista en cirugía oncológica y reconstructiva, destacó la iniciativa que nació de la Unidad de Patología Mamaria del HRC, ya que “en un área que es la Patología Mamaria, que es el área quirúrgica del cáncer de mama, fundamentalmente basado en que haya buenos resultados del punto oncológico, pero también del punto de vista cosmético para las pacientes, con buena calidad de vida posterior a la cirugía, de tal manera de poder realizar cirugías de los tumores, de los cáncer, aplicando además técnicas reconstructivas tanto para efectos parciales, como reconstrucción de mamas cuando ha sido la necesidad de sacar sacar la mama completa”.

Respecto del equipo de profesionales que compone la Unidad de Patología Mamaria del HRC, el profesional destacó que han avanzado “mejorando e implementando técnicas. Participan regularmente en actividades académicas y ha sido un privilegio que nos inviten a apoyarlos acá en cirugías para que esta región vaya avanzando en nuevas técnicas y desarrollos para las pacientes de la zona”.

Para finalizar, el Dr. Pedro Pablo Pinto, subdirector médico del Hospital Regional Coyhaique y jefe de la Unidad de Patología Mamaria, destacó la relevancia de este operativo, del crecimiento y fortalecimiento de las capacidades resolutivas ofreciendo a las pacientes una atención integral y de calidad en tratamientos especializados “con gente de experiencia en la reconstitución mamaria. De hecho, nosotros hacemos reconstrucciones mamarias, pero con una experiencia mucho menor y en la medida que aprendamos todos los pasos y distintas alternativas que tiene la cirugía reconstructiva, creo que se le va a poder ofrecer un abanico más amplio como se merecen nuestras mujeres de la región”.

Con este tipo de iniciativas, el Hospital Regional Coyhaique reafirma su rol como referente en la red asistencial de la región, ofreciendo a las pacientes una atención integral y de calidad.