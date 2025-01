Gobierno convoca una Mesa Técnica de Seguridad para enfrentar el tráfico ilegal de recursos marinos

El delegado presidencial regional, Jorge Díaz Guzmán, anunció la creación de una Mesa Técnica de Seguridad Marítima para enfrentar el tráfico ilegal de recursos marinos en la región de Aysén.

Puerto Aysén.- La noticia fue entregada el jueves 23 de enero, tras una primera reunión de coordinación a la que fueron convocados organismos de Estado y empresas privadas, en la Delegación Provincial de Aysén.

En el encuentro participó también la directora nacional del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, así como el delegado presidencial provincial, Rodrigo Moreno, junto a representantes de Carabineros, PDI, Senapred, Seremi de Transportes, Sernapesca, Seremi de Gobierno, Tesorería de la República, Ministerio Público, Armada de Chile, Coordinación de Seguridad Pública, SAG, Emporcha y las empresas Friosur y Oxxean, entre otros.

El representante del gobierno en la región informó que lo que se busca con esta coordinación es fortalecer la seguridad pública en el ámbito marítimo, especialmente en lo relacionado a la prevención de delitos vinculados con los recursos del mar de Aysén.

El delegado regional agregó que se avanza en la línea de “establecer una cierta capacitación respecto de la labor que hace Aduanas porque nos preocupa la pesca ilegal y los riesgos que hay en nuestro territorio a propósito de extensión de zona franca y el tránsito de diversas mercancías que se exportan o que se importan a la región de Aysén”.

Desde la perspectiva de la Armada de Chile esta instancia refuerza el rol de la institución en el trabajo con otros organismos y en el control del delito en su espacio jurisdiccional. “Hay un trabajo colaborativo que llevamos años trabajando con nuestros medios, nuestras capacidades especializadas en el área, para poder fomentar el control de la pesca ilegal. Vamos a seguir con una agenda de trabajo este año con mesas técnicas para seguir participando con el gobierno y las delegaciones presidenciales, manteniendo nuestras capacidades con nuestra Policía Marítima y nuestros binomios caninos que son importantes para controlar los ilícitos”, señaló el gobernador marítimo de Aysén, capitán de navío Octavio Valenzuela.

Por su parte, la directora nacional Aduanas valoró la iniciativa de la Delegación Presidencial Regional, indicando que la institución que lidera está fortaleciendo el trabajo en las fronteras del país, pero que en el caso de Aysén es necesario abordar los riesgos propios del territorio, ejerciendo el control fronterizo y asegurando el comercio de bienes y servicios a través de las fronteras, para que cumplan con la ley y paguen los tributos que corresponden.

La autoridad nacional agregó que se trabaja en el seguimiento de los riesgos que tiene la región y que se han identificado desde estas instancias de coordinación.

“Hemos tenido un trabajo con la Mesa Público – Privada, pero también con las organizaciones e instituciones que trabajan en la zona en materias que están relacionadas con la labor aduanera. Hoy día estamos todas las instituciones luchando contra el crimen organizado, eso implica que todas las instituciones tenemos que trabajar en conjunto. Aduanas no lo puede hacer solo, la policía no lo puede hacer solo, los privados no lo pueden hacer solo. Este es un trabajo conjunto y debemos luchar todos contra el crimen organizado y hacer un país más seguro con eso”, señaló la directora del Servicio Nacional de Aduanas.