Hospital de Puerto Aysén y Fundación Traesol llevan a cabo cirugías de alta complejidad

Un equipo de cinco profesionales médicos de Santiago en conjunto con especialistas del hospital operó satisfactoriamente a pacientes con fracturas complejas en tobillo y pie.

Aysén.- El pasado viernes 24 y sábado 25 de enero, el Hospital de Puerto Aysén fue escenario de un destacado operativo médico, llevado a cabo gracias a la colaboración de la Fundación Traesol a través de un equipo de traumatólogos provenientes de Santiago. Este esfuerzo permitió realizar cirugías especializadas en tobillo y pie, beneficiando a seis pacientes que presentaban patologías complejas.

El operativo significó un cambio radical en la calidad de vida de las personas atendidas. Rosa Espejo Hernández, una paciente operada de tobillo, expresó: “Vengo de La Junta, camino a Chaitén a 26 kilómetros, vivo en el campo. Estaba esperando desde hace cuatro años por la cirugía y doy gracias a Dios por la operación. Doy gracias a todos los médicos que me operaron. ¡Estoy muy bien!”.

El Dr. Óscar Escobar Bravo, traumatólogo por la Fundación Traesol, destacó las cirugías realizadas por el equipo visitante y del hospital: “Resolvimos seis pacientes con deformidades complejas de pie, dentro de ellas secuelas de lesiones traumáticas que habían quedado sin tratamiento o tenían lesiones muy antiguas. Hicimos una cirugía de artrodesis de tobillo, una paciente que tenía una fractura de muchos años y que vive en una zona muy rural. Además, resolvimos el caso de una paciente con una deformidad congénita (…) también pacientes con juanetes o Hallux abductus valgus muy severos”, puntualizó.

Cabe mencionar, que el operativo fue posible gracias a un convenio entre el Hospital de Puerto Aysén y la Fundación Traesol, gestado en 2024 para reducir los tiempos de espera en traumatología, una de las áreas con mayores listas de espera en la Red Asistencial de Aysén.

José Tomás Pérez, uno de los tres traumatólogos del Hospital de Puerto Aysén, señaló: “Estamos felices porque finalmente logramos el objetivo de poder resolver las patologías en nuestros pacientes que nosotros no podíamos resolver”.

Por su parte, Ramón Vergara, subdirector (S) de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén, manifestó: “Este tipo de operativos con la Fundación Traesol es muy importante para nosotros, porque fortalece las competencias de nuestros equipos por una parte y también ayuda a resolver patologías complejas que no podríamos realizar sin la ayuda de especialistas que están muy bien calificados”.

El Dr. Óscar Escobar también destacó la calidad de las instalaciones del único hospital de mediana complejidad en la región: “Sorprendidos y contentos, porque en un lugar tan lejano existe un hospital tan bonito y con pabellones que tiene buenos insumos, implementados y amplios, no tuvimos ningún problema para realizar las cirugías, el personal se portó impecable, nos vamos muy contentos”.

Por su parte, Hernán Barrientos Hernández, director del Hospital de Puerto Aysén, agregó: “Nuestro hospital tiene las competencias instaladas, especialistas que pueden colaborar en subespecialidades y además contamos con una infraestructura de pabellones con alta tecnología y que permiten resolver listas de espera de nivel regional”.

Finalmente, el director subrayó: “Para nosotros es fundamental dar la posibilidad a nuestros especialistas de que tengan mayores conocimientos a través de otros especialistas altamente competentes. Además, esto nos permite mantener motivado al personal para seguir reforzando el nivel de resolución de nuestro hospital de mediana complejidad en la región”.

El éxito del operativo motiva a continuar con estas y otras iniciativas. Se espera que el equipo local pesquise nuevos casos que permitan organizar más jornadas quirúrgicas en el corto plazo, beneficiando a más usuarios con patologías complejas y fortaleciendo la Red de Atención en la Región.