CFT Estatal de Aysén logró titular a estudiantes del IP y CFT Los Lagos

Valoraron el importante apoyo de los Parlamentarios de la región, destacando a la Senadora Ximena Ordenes, por las innumerables gestiones para que todo resulte bien.

Coyhaique.- Tras los inconvenientes presentados hace un par de años por el Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica Los Lagos de Coyhaique, fueron alrededor de 400 estudiantes que quedaron a la deriva y necesitaban apoyo para poder concluir sus carreras y lograr el sueño de la titulación.

Este enorme desafío lo asumió el CFT Estatal de Aysén, liderado por Víctor Hugo Álvarez, quien, tras un trabajo con todo su equipo, logró sacar adelante esta tremenda responsabilidad, enfocado en los y las estudiantes y sus esforzadas familias.

“Estamos muy emocionados porque hoy día es la primera titulación del Instituto Profesional Los Lagos y el Centro de Formación Técnica Los Lagos. Fue una institución que cerró, que había que hacerse cargo de 400 estudiantes, 400 familias que quedaron sin poder continuar sus estudios y nosotros el Centro de Formación Técnica Estatal de la región de Aysén, nos hicimos cargo de esta operación de cierre y hoy día estamos con los primeros titulados. Por tanto, estamos muy contentos y agradezco a todo nuestro equipo, al equipo técnico, a nuestro equipo directivo, pero también al equipo de Coyhaique, que hoy día obviamente estamos en la capital regional provocando y operando la continuidad de estudio de estos estudiantes”, señaló el Rector del CFT Estatal de Aysén.

Un rol importante en las gestiones, en poder concretar reuniones y estar pendiente de los estudiantes que quedan sin concluir sus estudios por el cierre del IP y CFT Los Lagos sede Coyhaique, fue la Senadora Ximena Ordenes.

“Un momento muy significativo, 70 estudiantes del ex IP y CFT Los Lagos, que como ustedes saben sufre un cierre, una intervención, la verdad que un periodo de incertidumbre muy extenso y gracias al trabajo que ha hecho el Centro de Formación Técnica Estatal de Aysén, que apoya a estos estudiantes, se le da una alternativa de continuidad y hoy día estamos en el primer proceso de titulación. A mí me parece que eso es algo que hay que destacar, porque este caso no ocurrió solo en la región de Aysén, este caso afectó a más de 3000 estudiantes a lo largo de todo el territorio nacional y quiero destacar el trabajo que han hecho los delegados del IP CFT Los Lagos y hoy día es un día de fiesta, de celebración. Yo nunca imaginé esta escena cuando conocí la noticia del cierre, así que estoy muy contenta de poder participar en esta ceremonia tan significativa y tan importante para 70 familias de Aysén”.

En la ceremonia también estuvo presente y reafirmando su compromiso con los jóvenes y personas que lograron titularse, el Senador David Sandoval, quien resaltaba además el importante rol del CFT Estatal de Aysén para este proceso, “aquí hay que destacar que el CFT de Aysén los tomó, apadrinó este proceso de término, desde una situación que no tenían nada que ver ellos y asumieron la continuidad, el cierre y el proceso de titulación de los jóvenes que estaban estudiando. Y qué bueno que sea este proceso y qué bueno el rol que cumplió el CFT en sanear este tema y asumir la posta en un momento muy difícil. Por ello, felicitar al CFT Aysén que se hizo cargo de este tema y a todo su equipo de académicos y docentes que llevaron adelante este este proceso”.

Desde el Gobierno, fue el Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán, quien a nombre del Presidente Gabriel Boric, daba cuenta de la importancia que el ejecutivo entrega al tema educativo. “La educación pública, tanto pre básica, básica, media y superior en nuestra región está en muy buenas manos. Sin duda que, el liderazgo del Rector hizo posible que este instituto estaba en manos de privado y que por alguna razón tuvo que terminar su vida académica, la tomara precisamente una institución pública como el CFT estatal de Aysén y por lo tanto tal como lo dije en la ceremonia, creo que por una parte el diálogo, la conversación, el ponerse de acuerdo cuando hay que buscar soluciones, es un valor que tenemos las personas que estamos en la cosa pública, en este caso, el Rector, la Senadora, el Senador, el Diputado, todos los que colaboraron”.

En tanto, el Gobernador Regional de Aysén, Marcelo Santana, felicitó a quienes lograron titularse tras años de esfuerzo, que como se ha señalado no estuvieron exentos de inconvenientes, pero concluyeron con un momento de emoción y felicidad.

“La formación continua y la educación en la región de Aysén es fundamental para cimentar bases de un crecimiento sostenible. Tenemos que seguir formando capital humano, por eso, lo que sucedió respecto de la titulación de más de 70 hombres y mujeres que venían del proceso de IP Los Lagos y que luego gracias al apoyo del CFT Aysén lograron obtener su título, es muy importante. Queremos felicitar a esos jóvenes, a esas personas, esas mujeres, que lograron su anhelada titulación y que hoy día son parte de nuestra región con un título profesional, con un título técnico y eso nos ayuda a generar cimientos de crecimiento para Aysén. Felicitar también a todo el equipo del CFT que ayudó a que este proceso llegara con éxito”.

Karen Ayancan, es una de las personas que lideró el proceso para que ella y sus compañeros logren titularse en la carrera donde estudiaron, se esforzaron, restando tiempo familiar, estudiando después del trabajo y con gran empeño, quiso agradecer la confianza depositada en ella y valoró el respaldo de autoridades como la Senadora Ordenes, todos los parlamentarios y del Rector del CFT Estatal de Aysén.

“Fue algo sumamente difícil, doloroso para todos nosotros como estudiantes, quedar de la noche a la mañana a la deriva sin saber qué hacer, si podríamos terminar o si podríamos algún día llegar a concluir nuestros estudios fue bastante crítico. La incertidumbre de repente mata mucho, pero logramos sacar esto adelante y hoy en día estamos felices y agradecido del tanto del CFT Estatal, como de todas las personas que fueron parte de este proceso y que podamos estar hoy día acá y podamos tener nuestros títulos en mano. Un agradecimiento enorme al rector del Centro de Formación Técnica don Víctor Álvarez, porque no era una tarea fácil la que asumió y él pensando en el futuro de su región, tomó este desafío y lo ha hecho maravillosamente, tenemos mucho agradecimiento hacia él”.

Los 71 hombres y mujeres que se titularon en esta oportunidad fue mediante las carreras de, Técnico Nivel Superior en Educación Parvularia, Técnico Nivel Superior en Construcción, Técnico en Nivel Superior en Educación Diferencial, Técnico Nivel Superior en Enfermería, Técnico Nivel Superior en Rehabilitación a Personas Drogodependientes, Técnico Nivel Superior en Administración Publica, Técnico en Nivel Superior en Administración de Empresas, Técnico Nivel Superior en Recursos Humanos, Construcción Civil y Administración Pública.