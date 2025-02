Turista polaco extraviado en el Parque Nacional Cerro Castillo es rescatado en buenas condiciones

Turista de nacionalidad polaca, quien se encontraba extraviado tras recorrer un sendero no habilitado en el Parque Nacional Cerro Castillo, región de Aysén, fue rescatado en óptimo estado, esto tras un operativo coordinado por Carabineros y CONAF.

Aysén.- El incidente ocurrió el sábado 1 de febrero en horas de la noche, cuando los guardaparques recibieron un mensaje de WhatsApp de uno de los cinco compañeros del excursionista perdido. Se había extraviado tras cruzar un sendero no habilitado desde el Lago Monreal hasta El Turbio en el Parque Nacional Cerro Castillo, región de Aysén.

Ante esta situación, personal de Carabineros y guardaparques de CONAF coordinaron un operativo de búsqueda que inició la mañana del domingo. Uno de los integrantes del grupo informó al guardaparque Juan Pincheira, que había encontrado huellas descendiendo hacia el Lago Paloma.

Al recibir esta información, se solicitó colaboración a un vecino del parque, Javier Canales, quien patrulló la zona en su lancha. Finalmente, alrededor de las 11:00 de la mañana, logró ubicar al turista en el sector entre el Lago Paloma y la Lago Azul.

El excursionista se encontraba en buenas condiciones y fue trasladado en la embarcación y luego en el vehículo del mismo poblador hacia la comisaría del sector El Blanco. En paralelo, Carabineros y guardaparques acompañaron al resto del grupo desde el campamento El Turbio hasta el sector Las Horquetas, donde posteriormente se reunieron con su compañero.

Se recuerda a la comunidad y a los visitantes que este es un paso no habilitado ni autorizado por CONAF, ya que implica el ingreso a predios particulares que tienen letreros que advierten el no ingreso, portones con candados y cámaras de seguridad. Sin embargo, continúan circulando publicaciones en redes sociales promoviendo esta ruta, lo que representa un riesgo para los excursionistas.

Hasta la fecha, se han registrado dos incidentes de turistas extraviados en tramos no habilitados del Parque Nacional Cerro Castillo, lo que ha requerido la movilización de recursos del Estado y personal especializado de Carabineros. Se hace un llamado a la responsabilidad y el respeto de las normativas vigentes para evitar situaciones de riesgos y resguardar la seguridad de los visitantes y de las personas que acuden al rescate.