SIAT: No estar atento a la condiciones del tránsito figura como una de las principales causas de siniestros viales

Durante el mes de enero del año 2024, hubo 37 accidentes en las vías de la región de Aysén, mientras en igual periodo del año 2025, se han suscitado 23 accidentes.

Desde el mes de enero al 4 de febrero del presente año, cinco personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en las rutas de la región.

Aysén.- Distracción o no estar atento a las condiciones del tránsito, constituye una las principales causas de accidentes viales en las rutas de la región de Aysén, según informó Carabineros de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) tras un control y fiscalización efectuado en la Ruta 7 sur.

El Jefe de la SIAT, Capitán Claudio Vera Andrade señaló que durante el mes de enero del año 2024 se registró un total de 37 siniestros viales en la región de Aysén, mientras en igual periodo del año 2025, se han suscitado 23 accidentes de tránsito (17 en Coyhaique), correspondiendo mayormente a colisiones y choques.

“Vemos con preocupación que estando a 4 de febrero, tengamos cinco fallecidos. Carabineros realiza control en diferentes rutas -principalmente por el aumento del turismo en este período, por lo que continuaremos intensificando las fiscalizaciones”, indicó.

El Oficial añadió que durante el mes de enero del año 2024 hubo una tasa mayor de accidentes, con una saldo de cuatro personas fallecidas en accidentes viales.

“Este año, finalizamos el mes de enero con un fallecido, sin embargo, entre el 1 y el 4 de febrero, hubo cuatro muertos, y eso es preocupante”, expresó el Oficial.

Chequeos mecánicos

Frente a lo anterior, el Jefe de la SIAT de Carabineros Aysén instó a los conductores a ser precavidos a la hora de planificar un viaje o desplazamiento, verificando aspectos mecánicos del vehículo, sumado a la prudencia tras el volante, considerando las características topográficas y climatológicas del territorio.

“Revisar el vehículo es muy importante, verificar el estado de los neumáticos, las condiciones mecánicas (…). La causa principal de accidentes que tenemos hasta el momento es la conducción no atenta, es decir, fumando o usando el teléfono celular. La segunda causa es la velocidad no razonable o prudente, más aún en esta región donde hay un diseño vial en curvas tanto horizontales como verticales (pendientes). Ahí es importante el sistema de frenos, revisión nuevamente de las condiciones mecánicas del vehículo. La tercera causa es la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol”, detalló el Jefe de la SIAT de Carabineros Aysén.

“Vemos muchas conductas negligentes”

El Capitán Vera instó a los conductores a respetar el límite de velocidad establecido, con la finalidad de evitar una pérdida de control del vehículo y prevenir hechos lamentables.

“Las señaléticas informan a los conductores. Vemos muchas conductas negligentes en cuanto a adoptar velocidades en los móviles que no son las apropiadas. El llamado es a las personas que no son de esta región o que no conocen los caminos, que se pueden enfrentar ante algún bache o algún desperfecto en la ruta, lo que va a aumentar las condiciones de riesgo ante un accidente inminente”, acotó el Jefe de la SIAT Aysén.

La región presenta una condición climática variable, con lluvias, donde la presencia de humedad en la calzada reduce las condiciones de adherencia, lo que se traduce en mayores distancias de frenado, aspecto que debe ser considerado por los conductores al momento de sus desplazamientos.

Carabineros enfatizó en no conducir en caso de haber ingerido alcohol, usar siempre el cinturón de seguridad y silla de retención infantil al momento de viajar con menores, toda vez que se trata de dispositivos de seguridad que pueden salvar vidas.

La Institución continuará intensificando los controles vehiculares, verificando documentación, velocidad y respeto a la normativa de tránsito vigente.