Empresarios Franceses Exploran Reactivación de Proyecto de Traslado de Agua en Islas Huichas

En una visita clave para el desarrollo hídrico y energético de la zona, el representante de la empresa francesa Vía Austral, Rodrigo Cuevas, recorrió Islas Huichas con el objetivo de evaluar la viabilidad de reactivar el postergado proyecto de traslado de aguas submarinas.

Aysén.- Acompañado por el diputado René Alinco, Cuevas sostuvo reuniones con el alcalde de Puerto Aysén, Luis Martínez, equipos técnicos y parte de la comunidad, quienes pudieron conocer detalles del proyecto, que busca dar una solución definitiva a la escasez de agua potable en la isla, además de aportar a la generación de energía eléctrica para sus habitantes.

El proyecto original, que había sido planteado hace algunos años, contempla la instalación de un sistema de captación y transporte de agua a través de tuberías submarinas, con el objetivo de abastecer de manera sostenible a la comunidad. La reactivación de esta iniciativa surge en respuesta a la creciente necesidad de garantizar el suministro de agua potable y encontrar alternativas eficientes para la generación energética en la zona.

El diputado René Alinco destacó la importancia de este tipo de inversiones para el desarrollo de las comunidades insulares. “Es fundamental que busquemos soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Islas Huichas. Esta es una oportunidad para resolver problemas históricos de abastecimiento y avanzar en sustentabilidad”, afirmó.

Por su parte, el representante de Vía Austral, Rodrigo Cuevas, señaló que la empresa está interesada en colaborar con las autoridades y la comunidad para llevar adelante este proyecto. “Nuestro objetivo es presentar una propuesta viable y sostenible que pueda ser implementada en el menor tiempo posible”, explicó.

Desde la comunidad, Cristóbal Cerda valoró la visita y el interés por impulsar soluciones innovadoras: “Acabamos de tener una reunión con la empresa, junto al diputado Alinco y el alcalde Martínez, pudimos informarnos del inertes de la empresa por reactivar el proyecto y traer agua del continente, ya que este año sufrimos el embate de la sequía. Todo proyecto que traiga este tipo de solución, creo que es viable. Lo importante es que hay que tener el suministro de agua, y hay cercana alguna cuenca o algún río que podría solucionar ese problema. Es un proyecto de ingeniería de innovación, traer agua vía submarina. Yo siempre he tenido fe que se puede dar solución a Islas Huichas. No lo considero ya como un problema, sino como una condición nuestra, y no podemos descartar ninguna instancia para solucionar este abastecimiento”, señaló.

El alcalde de Puerto Aysén, Luis Martínez, destacó la importancia de esta iniciativa ante la grave crisis hídrica que enfrenta la isla: “Bueno, una reunión muy importante con la empresa Vía Austral, que es un proyecto que quiere entregar agua desde el continente hasta la isla y poder tener un suministro permanente. Aquí estamos hoy día trabajando, también está presente el diputado Alinco, que está impulsando esta idea. Esperamos poder ir levantando este proyecto porque la isla hoy día está prácticamente sin agua y depende del abastecimiento en barco. Esperamos también que se mantenga este suministro, porque vamos a necesitar al menos unos 6 millones de litros más para poder operar en febrero y parte de marzo, meses en los que se prevé una sequía importante”, enfatizó.

Paralelamente y al finalizar las gestiones, la empresa se logra reunir con el nuevo Gobernador Regional Marcelo Santana, quién valoró la importancia, la relevancia y lo estructural de este proyecto, “Ahora hay que trabajar y buscar la solución del tema financiero”, y sumar esfuerzos a través de os estamentos técnicos del gobierno regional.

La comunidad de Islas Huichas valoró el interés de los empresarios y las gestiones realizadas por las autoridades locales y el diputado Alinco, destacando la urgencia de concretar soluciones reales para el abastecimiento de agua y energía en la zona.

Se espera que en las próximas semanas se realicen nuevos estudios técnicos para evaluar la factibilidad del proyecto y definir los pasos a seguir para su posible implementación.