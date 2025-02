Taller de Circo Aéreo y Danza Árabe convoca Niñas/os de Escuela de Verano en Puerto Aysén

Muy atractivos y entretenidos son los talleres a los que acceden niños y niñas de la escuela de verano en Puerto Aysén “Actívate en Vacaciones”. Una de las iniciativas es el taller de Circo Aéreo, donde aprenden nociones básicas de trapecio, telas. Además, yoga infantil y danza árabe, son parte de las disciplinas que tienen como monitora a Ayelen Ojeda, quien está feliz de transmitir sus conocimientos a los más pequeños.

Puerto Aysén.- “Ha sido muy bonito, porque igual en vacaciones de verano de pronto los niños no tienen muchas cosas que hacer y la experiencia ha sido bacan, enseñar estas artes, sobre todo el circo aéreo, la danza, estar también con los niños haciendo yoga infantil, ha sido muy bueno y para ellos también es muy gratificador porque hacen una actividad diferente en las vacaciones y los ayuda a desarrollar muchos talentos. Acá, a veces, los niños no pueden salir de vacaciones y se quedan en las casitas encerrados y lo otro que el clima tampoco acompaña, entonces, no hay muchas cosas ni actividades para los niños y estando acá, ellos van a aprender otras cosas diferentes, van a hacer danza, van a tener talleres deportivos, también talleres de arte, de circo, que es una disciplina muy bonita que a ellos les gusta, así es que todo esto, ha sido muy bueno para ellos”, señaló la monitora.

Ayelen Ojeda, agregó que, los niños y niñas han tomado muy bien los talleres de circo aéreo y danza árabe, ya que, viven varias experiencias, donde también aprende concentración y disciplina. “Muy bueno porque los niños sobre todo el circo lo experimentan como un espectáculo, pero vivirlo, estar sumergido como en la disciplina aérea con las telas, con el aro acrobático o con el trapecio, que es lo estamos trabajando acá en el colegio, ha sido bonito, a los niños le encanta sentir esa experiencia de estar de cabeza, de trepar, de hacer figuritas. Y la danza árabe es una danza tan bonita especialmente para las niñas, Así es que, a ellas igual les gusta, por la música, la implementación que ocupa y ya cuando nos queremos relajar y desconectarnos estamos con el yoga infantil, que es muy gratificador para ellos, lo ayuda a desarrollar la parte de la respiración, también la concentración, lo ayuda a trabajar su parte física. Así que, todos los talleres en sí son muy gratificadores y tienen muchos beneficios para nuestros niños de Puerto Aysén”.

Alix Jara, es una de las niñas que ha sido parte de los talleres de circo aéreo y principalmente de danza árabe, donde ha sido muy participativa y ha demostrado interés en seguir aprendiendo, ya que, considera, ha sido, una muy buena alternativa en vacaciones, “me han gustado mucho todos los talleres que hicieron porque, por ejemplo, este verano no salí de vacaciones y esto es como más divertido por los talleres, distintas opciones para varios gustos”.

Finalmente, otras dos pequeñitas de muy pocas palabras, Sara Caro y Mia Suarez, con gestos también daban cuenta de lo feliz que se sienten al ser parte de la escuela de verano en Puerto Aysén, “me gusta mucho, también, hacemos danza árabe que es lo que me gusta”, comentó Sara.