Reajuste al Salario Mínimo: el monto a partir de enero es de $510.636

Ya se publicó en el Diario Oficial el decreto de reajuste, dado por el efecto de la inflación calculada entre los meses de julio y diciembre de 2024. El incremento es parte del acuerdo alcanzado por el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, que posteriormente derivó en el histórico incremento del ingreso mínimo despachado en mayo de 2023 por el Congreso Nacional.

Autoridades regionales destacan el incremento histórico, que ha sido con gradualidad y con apoyo a las Mipymes.

Coyhaique.- El Diario Oficial publicó el jueves 06 de febrero el decreto firmado por el Presidente Gabriel Boric y los ministros del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y de Hacienda, Mario Marcel, que reajusta el salario mínimo a partir de enero de 2025 por efecto de la inflación calculada entre los meses de julio y diciembre de 2024, que fue de 2,1%. De esta manera, el monto del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) será de $510.636.

Desde la Seremi de Gobierno, Úrsula Mix Jiménez valoró positivamente este reajuste, “Para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric este es un avance relevante en la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de Chile, y una muestra de que sí es posible mejorar sus condiciones laborales. Aquí hemos visto que a través del diálogo, y con gradualidad en la implementación, se pueden dar pasos significativos para generar un horizonte de mejora en las condiciones de trabajo y de remuneraciones de los trabajadores en Chile. Este es otro compromiso del Gobierno que se ha cumplido y lo valoramos, afirmó la autoridad”

Este incremento desde los $410.000 que existía en abril de 2023, es parte del acuerdo alcanzado por el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que posteriormente derivó en el histórico incremento del salario mínimo despachado en mayo de 2023 por el Congreso Nacional.

La Seremi de Trabajo y Previsión Social, Camila Covarrubias Retamal, detalló sobre este reajuste, apuntando a su gradualidad, “Debemos recordar que el año 2022 el sueldo mínimo era de $350.000 y el aumento se ha logrado gracias a acuerdos que se han llevado adelante junto con las y los trabajadores, y que hoy, debido al alza de la inflación entre julio y diciembre 2024, nos lleva a alcanzar un sueldo mínimo de $510.636, para que así las personas que menos ganan, no pierdan su poder adquisitivo frente al conocido aumento de la inflación. Este aumento será retroactivo al mes de enero y debemos destacar que ha sido gradual y con apoyo a las micro y pequeñas empresas desde un inicio, el cual continuará hasta abril de este año. Además, debemos mencionar que se reajustaron los tramos de asignación familiar y maternal, que también son en apoyo a las y los trabajadores con menores ingresos”.

En el decreto publicado también se determina el Ingreso Mínimo Mensual para trabajadoras y trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, cuyo monto será de $380.923.

Además, se define el IMM para efectos no remuneracionales y los tramos de asignación familiar y maternal. En el primer caso quedó en $329.151. Mientras que los tramos de asignación familiar y maternal se establecieron de la siguiente forma:

El primer tramo para una asignación de $21.243 por carga es para beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda los $598.698; el segundo tramo para una asignación de $13.036 por carga es para beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $598.698 y no exceda los $874.460; y el tercer tramo para una asignación de $4.119 por carga es para beneficiario cuyo ingreso mensual supere los $874.460 y no exceda los $1.363.858.

Las personas que tengan acreditadas o acrediten cargas familiares, cuyo ingreso mensual sea superior a los $1.363.858 no tendrán derechos a las asignaciones aludidas.