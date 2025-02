En Puerto Aysén se constituyó “APACA” Agrupación de Pacientes Cardiacos Aysén

Más de 30 son los socios que fueron parte en la constitución de una nueva organización en Puerto Aysén, se trata de APACA, Agrupación de Pacientes Cardiacos Aysén, entidad que ya venía trabajando hace algunos meses en la preparación de este importante paso, que contó con dos funcionarias del municipio, quienes actuaron como ministras fe y entregaron algunas recomendaciones a los dirigentes y sus socios, para el buen funcionamiento de la organización.

Puerto Aysén.- Cecilia Chandía Silva, es la presidenta quien no pudo ocultar su alegría y emoción al lograr avanzar en la formalización de APACA, “sí, muy emocionada, muy feliz porque nos costó mucho que la comunidad, la gente creyera en nosotros, que viera de que esto no es solo para un grupo, sino que para todos, para toda la comunidad porque eso es lo que esperamos, que hayan cambios dentro del hospital que podamos nosotros ser la voz y la cara visible para las autoridades y pedirles que nosotros como como ciudad queremos cambios, queremos cambios, cambios buenos, cambios positivos y es ese es nuestro objetivo”.

Uno de los principales objetivos de esta nueva organización, es que, en Puerto Aysén exista un cardiólogo, pero no solo el especialista, sino que también, su equipo de trabajo y los elementos que requiere para una atención como corresponde, añadió Chandía.

“Estamos peleando por tener un cardiólogo y por tener los implementos, los equipos que se necesita. En Coyhaique ya están más adelantados que nosotros, porque el cardiólogo que les llega a ellos es especialista en hemodinamia, ya están construyendo una sala para hemodinamia, lo que nos gustaría mucho que acá también lo tuviéramos. Acá nosotros tenemos el electrocardiograma, tenemos el ecógrafo, necesitamos el test de esfuerzo, para que el cardiólogo tenga sus implementos, para que para que pueda trabajar, como así también, se requiere el famoso y tan anhelado escáner que todos están peleando”.

La presidenta de la nueva Agrupación de Pacientes Cardiacos Aysén, Cecilia Chandía, dijo también que, ya han sostenido reuniones con algunas autoridades de salud, de quienes esperar cumplan los compromisos asumidos y con otras autoridades que debieran respaldar los principales objetivos de APACA.

Por último, la dirigenta hizo un llamado a todas las personas que quieran sumarse a la organización, “llamamos a la gente, nosotros sabemos que hay mucho más, que se acerquen a nosotros porque estamos peleando, estamos luchando y sé que vamos a ir adelante y ya hemos logrado cositas, que son chiquititas pero muy importantes”.