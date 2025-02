En Día Internacional del Cáncer Infantil refuerzan el trabajo colaborativo y actualiza medidas para mejorar atención

Cada 15 de febrero se conmemora el día mundial contra el Cáncer Infantil.

Coyhaique.- Actualmente, son 30 niños y niñas que conviven con algún tipo de cáncer infantil en Aysén. De ellos, 14 son atendidos regularmente en la Red Asistencial.

Por eso cobra relevancia la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, una fecha que recuerda la importancia del diagnóstico temprano, la detección precoz y las medidas de prevención y promoción de estilos de vida saludables, que permitan disminuir la prevalencia de esta enfermedad.

De este modo, en el Servicio de Salud Aysén (SSA) se realizó un punto de prensa que contó con la participación de la Corporación Onco Aysén, organización que ha liderado la lucha contra el cáncer y que ha mantenido un trabajo colaborativo con las instituciones públicas.

En ese sentido, Valeria Galaz, vicepresidenta de esta entidad, manifestó su preocupación por la falta de especialistas y tratamientos oncológicos, aunque reconoció el trabajo mancomunado con el SSA. Sin embargo, esta situación obliga a trasladar a los niños y niñas a otros puntos del país que son centros de referencia para la enfermedad.

“Nuestra corporación Onco Aysén se encuentra trabajando con la Corporación Onco Sur de Valdivia. Ellos nos apoyan permanentemente a nosotros, a nuestros niños y a nuestras familias. Junto al Servicio de Salud hemos realizado un trabajo colaborativo para llegar con la información a la comunidad, sobre la sintomatología del cáncer infantil. Necesitamos llegar a tiempo, para identificar la cruel enfermedad que afecta a niños y sus familias”, enfatizó Galaz.

Este trabajo con la Corporación ha permitido un flujo e información constante, que facilite mejorar la pesquisa y tratamientos oportunos, a la par de medidas tales como el desarrollo de una solución para contar con una Central de Mezclas, que permita eliminar el riesgo de las personas que se someten a tratamiento de quimioterapia, de que sus preparados no lleguen a la región por dificultades climáticas y de conectividad.

“Como servicio estamos apostando a que el nuevo hospital regional cuente con todos los tipos de prestaciones para que se puedan atender este tipo de patologías, con medicina nuclear y todos los tipos de atenciones que requerirían para que los niños puedan ser atendidos en nuestra región”, manifestó Mauricio Cortés Molina, director (S) del Servicio de Salud Aysén.

En paralelo, el SSA se encuentra trabajando con la Corporación Onco Aysén, para mejorar las prestaciones que se hacen en el ex Hotel Los Ñires. “Las dependencias y box quedaron pequeñas, pero ya tenemos un proyecto para en el corto plazo, de aquí al primer semestre de 2026, podamos contar con una solución modular de oncología para tener mayores adecuaciones en las instalaciones, tenemos proyectado el doble de lo que hay actualmente, unos 540 metros cuadrados y obviamente crecer en especialistas para atender de mejor manera”, explicó el director subrogante del SSA.

Proceso de atención asistencial ante sospecha de cáncer infantil

Ante la sospecha de que un niño, niña o adolescente (14 años, 11 meses y 29 días) pudiera tener alguna enfermedad oncológica, la profesional Pamela Aguirre Sepúlveda, Coordinadora de la Red Oncológica del SSA, detalló las etapas o los pasos para un seguimiento.

En caso de sospecha se debe consultar en el establecimiento más cercano al domicilio, CESFAM, CESCOF o Postas de Salud Rural y de ser necesario en el Servicio de Urgencia del Hospital Coyhaique.

“En caso de sospecha el médico que atiende al usuario realizará una interconsulta al policlínico de especialidades del hospital regional Coyhaique, en donde se le realizará un llamado, una contactabilidad de forma inmediata o con prioridad. Luego de ello se atenderá en el servicio de policlínico de espacialidades de hemato-oncología del hospital Coyhaique, donde el pediatra les solicitará exámenes complementarios y si sospecha de un cáncer real este pediatra realizará el resumen de traslado para un centro de referencia, que son Puerto Montt, Santiago o Valdivia”, dijo Aguirre.

Es importante destacar que, el pasado 4 de febrero, en el marco del Día Mundial Contra el Cáncer, la Red Asistencial de la región informó a la comunidad, a través de sus plataformas digitales, sobre el paso a paso a seguir en caso de sospecha de Cáncer de Mama y Cáncer Cervicouterino.

El Servicio de Salud desde la Atención Primaria, ha fortalecido los exámenes de medicina preventiva y el acceso a otros como la mamografía, la endoscopía digestiva y el PAP para pesquisas tempranas de la enfermedad, lo que se relaciona con el paso a paso ante la duda de tener una enfermedad oncológica.

Respecto al flujo de atención Jacqueline Hernández, madre de una niña que se encuentra en pleno seguimiento tras el diagnóstico de cáncer recomienda mantener una dieta saludable y estar atentos a los cambios que se originan en niños y niñas. A su vez alentó a que los paso a paso en la pesquisa de un cáncer se realicen de manera rápida. “Que no se pierda mucho tiempo entre los pasos, que pueden ser meses, porque entre pedir la atención, los exámenes y la demora en los resultados, es tiempo. Entonces los paso a paso son importantes, pero también es el tiempo que va a durar”, expresó.