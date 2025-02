Escuela de verano de Junaeb entusiasmó y entregó valiosos momentos a niños y niñas de Tortel

Junaeb, Ministerio de Desarrollo Social y el Municipio se unieron para entregar jornadas, talleres y actividades donde los más pequeños aprendieron de forma dinámica y muy participativa

Tortel.- El hermoso entorno natural que posee Tortel, fue el incentivo para que niños, niñas y adolescentes den cuenta de sus habilidades en talleres de música, educación física, manualidades, pintura, entre otros. Esto gracias al programa Escuela de Verano de la Junaeb, que en esta oportunidad ejecutó la Ilustre Municipalidad de Tortel con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social.

Este trabajo intersectorial permitió llevar a cabo entretenidas y dinámicas jornadas, que fueron disfrutadas al máximo por los principales actores y beneficiados, como así también, suma una nueva experiencia para cada uno de los profesionales que trabajó e interactuó con los niños.

El resultado de esta escuela de verano fue, una muestra de los talleres, donde las familias, padres y apoderados no quisieron perderse ni un segundo de lo realizado por sus hijos, de esta forma, teléfono en mano registraron mediante fotografías y videos el cierre de la iniciativa 2025. La que estuvo acompañada también por autoridades como la alcaldesa, Marisela Jiménez.

“La importancia de la escuela de verano para nuestros niños y niñas de la comuna es que, se genera un espacio de encuentro para cada uno de ellos, un espacio seguro donde pueden compartir, disfrutar en el periodo de vacaciones. Es muy importante ya que los padres trabajan, también vienen personas tortelinas que vienen a vacacionar, tienen hijos, comparten acá, se conocen, es muy buena esta instancia para nuestros niños. Queremos seguir fortaleciendo el trabajo municipal para poder seguir generando estas actividades en vacaciones de invierno, verano, para nuestros niños y niñas”, indicó la autoridad comunal.

En representación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, estuvo en la ceremonia de cierre de la escuela de verano 2025 en Tortel, el coordinador del programa “actívate en vacaciones” a nivel regional, Marcos Saavedra Quintallana y María Inés Coñuecar, “el rol de Junaeb, es fundamental en todo lo que tiene que ver en el desarrollo con los niños y niñas, no solo a nivel regional, sino que, a nivel país. Este proyecto se desarrolla gracias también al aporte importante que ha hecho Mideso para estas vacaciones de verano. Decir además que, es fundamental esta iniciativa para los niños, porque desarrollan sus habilidades que muchas veces se encuentran muy escondiditas y esta es una forma que tienen para desarrollarse, reconocerse a sí mismos, reconocer su historia y su entorno, creo que eso es fundamental”.

En tanto, el director de Dideco en la Municipalidad de Tortel, Juliano Cubillos, resaltó que la escuela de verano 2025, vino a robustecer la oferta programática en el territorio, calificando la instancia como todo un éxito debido a que con esto se puede reivindicar el trabajo en familia, con la infancia y todo ello respaldado con la labor de los y las monitoras que acompañaron el proceso.

Para el profesor de educación física, Patricio Pacheco, coordinador y monitor de la escuela de verano en Tortel, esta fue una experiencia profesional y personal muy enriquecedora, ya que, ha podido rescatar el cordial trabajo con los niños del territorio, en una zona tan aparatada, los beneficiarios hicieron aún más fructificarte la función del equipo que llevó adelante el programa en su versión 2025.

De igual forma, el coordinador de la oficina local de la niñez en Tortel, Felipe Alvarado, puso en valor el llevar a cabo el programa escuela de verano de la Junaeb en esta comuna. Resaltando que, en la actualidad existe poca oferta programática en la zona y esta iniciativa ha sido un total acierto, enfatizando que, requieren seguir coordinándose con otros servicios para entregar nuevos espacios a los niños, niñas y adolescentes de Tortel.

Katherine Araya, fue la TENS encargada del área de salud que considera el programa “actívate en vacaciones” y dio cuenta del buen desarrollado de la escuela de verano, donde no hubo mayores inconvenientes, fue un espacio seguro para los niños, lo que dio tranquilidad a los padres de cada uno de ellos. “Para la familia esta oportunidad es de seguridad, en verdad, porque se sienten que sus hijos están mucho más protegidos, ya sea por los monitores o por el encargado de salud en este caso”.

La implementación de programas y proyectos durante periodo de vacaciones, abordan situaciones de mayor vulnerabilidad a la que se exponen Niños y Niñas, comparada con la que tienen durante el año escolar. En ese contexto los proyectos “Actívate en Vacaciones” de JUNAEB otorgan espacios de protección y oportunidad para el aprendizaje adicional, promueve estilos de vida saludable y suman un valor agregado a la trayectoria educativa de los y las estudiantes.