Solicitan implementar plan de contingencia por mal estado de la Ruta 7

Conscientes de los serios problemas que genera el mal estado de los caminos en la ruta 7, los diputados Miguel Ángel Calisto y Marcia Raphael, junto a representantes del gremio del transporte, se reunieron con autoridades de vialidad del Ministerio de obras Públicas, con la intención de solicitar que se implemente un plan de contingencia para mejorar las condiciones de la carretera.

Coyhaique.- Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “nos reunimos con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, de Vialidad, con la finalidad de exigir efectivamente que se implemente un plan de contingencia frente a las malas condiciones de la carretera Ruta 7 Sur, particularmente, y también Ruta 7 Norte. Nosotros creemos que no es posible que cuando la situación se transforma en una emergencia, finalmente el MOP pretenda reaccionar. Este tema se tiene que tomar con previsión”.

Calisto agregó que “junto con el plan de contingencia que esperamos de refuerzo durante este mes de febrero, estamos convocando y le pedimos al Ministerio de Obras Públicas que cite a los transportistas, a los camioneros, y a las autoridades en el mes de marzo, para hacer una real planificación de cómo se debe hacer una mantención real de nuestra carretera Ruta 7 Norte y Ruta 7 Sur, y también algunos caminos aledaños, como el sector exploradores”.

Por su parte, la diputada Raphael indicó que “esto es de máxima importancia porque quienes viven en la localidad tan aislada sufren del daño tan profundo que tienen los caminos constantemente. Quienes transportan diferentes productos hacia esas localidades sufren también con sus máquinas, con sus vehículos y por supuesto también el daño es para el turismo. Tenemos tres meses de turismo y lamentablemente hoy día no se están generando las condiciones para que ese desarrollo sea en forma eficiente, en forma eficaz”.

“Lo más importante es que podamos reunirnos en forma periódica para poder ir mejorando esto y no solamente para la próxima temporada de verano sino que también para el invierno podamos estar en mejores condiciones”, afirmó.

Según Luis Becker, uno de los transportistas presentes, “en este año, el problema básico se ha dado en la parte sur, donde existe un camino que está realmente en malas condiciones, intransitable. Lamentablemente, el turista que viene es el que va a promover esta misma mala calidad de rutas en el norte, que queda aquí. Bueno, lo arreglaremos de alguna forma, pero ya salió de la región, cambia la cosa. Bueno, se ha conversado esto, se han visto algunas posibilidades, esperemos que todo funcione y en marzo poder tener ya clarificado y determinados los pasos a seguir para el invierno y la próxima temporada”.

Vicente Herrera, otro de los transportistas presentes, señaló que “me parece bien que hayan estado los diputados cuando se trate de un tema tan importante como es la conservación de nuestras carreteras que están en muy mal estado. Espero que esto no sea solamente palabras que haya quedado en una bonita conversación, sino que se retome en marzo”.

Camino a Bahía Exploradores

Otro tema que se planteó fue el estado de la ruta que une la pasarela del Río Exploradores con el embarcadero. Según la Concejala de Río Ibáñez, Gloria Jaramillo, “este camino, como todos saben ya, está en muy malas condiciones. Hace tres años que no se le hacía ninguna reparación y hace poco le colocaron un tractor para poder mantenerlo un poco, pero no fue la solución. Entonces, ahora dejo con ustedes acá a Gonzalo, que les va a contar un poco más de lo que fue esta reunión y cuáles son las soluciones que nos dieron para el momento”.

Finalmente, Gonzalo Santibáñez, representante de la agrupación de transporte de Puerto Río Tranquilo, vinimos a ver qué soluciones nos pueden dar del tramo de Bahía Exploradores, la pasarela hacia Muelle Gross, donde se embarca la gente que va a Laguna San Rafael. Vimos hoy día el tema, qué solución nos van a dar. Al final estamos a la espera de eso, no sabemos, no nos dieron todavía una solución concreta. Así que esperamos una pronta respuesta de aquí a un par de días más.