De 1 metro 69 cm fue la Torta Frita más grande de la Patagonia aisenina en el encuentro costumbrista de Cochrane

Un hito gastronómico marcó la celebración del XXV Encuentro Costumbrista de Cochrane, donde un equipo de expertos cocineros logró elaborar la torta frita más grande de la Patagonia Aysenina. Con 1 metro 69 cm de largo y 1 metro 11 cm de ancho, esta proeza culinaria reforzó el orgullo y la identidad pionera en la comunidad.

Cochrane.- La iniciativa, encabezada por Juan Carlos Zambrano Cevallo, reunió a un equipo conformado por funcionarios municipales quienes trabajaron arduamente para dar vida a esta gigantesca preparación.

El alcalde Patricio Ulloa Georgia tuvo el honor de entregar el primer pedazo de la torta frita a Gonzalo Fernández, visitante de San Bernardo, en un gesto simbólico que dio inicio a la degustación de esta delicia tradicional. La hazaña fue certificada oficialmente por la secretaria municipal (s) Gabriela Zamora, dejando constancia de un récord regional.

El proceso de elaboración incluyó 23 kg de harina, 1 kg de manteca, 200 g de sal, 300 g de levadura, 5 litros de agua y 100 g de azúcar. Para la fritura, se requirieron 40 kg de manteca y 74 litros de aceite, en una logística que desafío a los cocineros y deleitó a los asistentes.

El alcalde Patricio Ulloa Georgia destacó la importancia de esta actividad dentro del Encuentro Costumbrista: “Una de las actividades que llama mucho la atención es la torta frita más grande de la Patagonia, y este año logramos nuevamente batir el récord. Quiero agradecer de forma muy especial a cada una de las personas que participaron en su elaboración, principalmente a los funcionarios municipales del Departamento de Obras, así como a los hombres y mujeres que año a año se dedican a confeccionar algo tan característico y delicioso como la torta frita. Una vez cocinada, se reparte entre la comunidad, turistas y locales que la encuentran exquisita, acompañada de mermelada casera donada por la señora Julia Irquen y queso artesanal de la señora Carmen Vargas, del Lago Vargas. Esta actividad no solo fortalece nuestras tradiciones, sino que también refuerza el sentido de comunidad y hospitalidad que caracteriza a Cochrane”.

Juan Carlos Zambrano Cevallo, líder del equipo de cocina, también se refirió a la hazaña lograda: “Agradecer por ser parte del costumbrista más antiguo de la región. Ya son varios años en los que se lleva haciendo esta torta frita junto a un gran equipo. Me toca liderar, me toca amasar. Este año tuvimos que amasar 23 kg de harina. En una amasadora industrial es fácil, pero hacerlo a mano lleva tiempo y esfuerzo. Junto a los colegas que siempre me han acompañado, lo hemos logrado nuevamente, batiendo un récord que queda grabado en la historia de los costumbristas. Eso es genial y nos llena de felicidad. Es un orgullo ser parte de este equipo, del municipio y de todo el costumbrista”.

Este evento, el más tradicional y antiguo de la región de Aysén con sus 25 años de historia, sigue consolidándose como un punto de encuentro para celebrar la cultura, la gastronomía y el espíritu comunitario de la Patagonia.