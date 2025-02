Casos de enfermedades de transmisión sexual registran un aumento en la región de Aysén

Desde el sector Salud, se refuerza el llamado al autocuidado de la población. Hacer un uso correcto de preservativos masculino o femenino y mantener controles de salud habituales, son algunas de las recomendaciones para prevenir el contagio de VIH /SIDA o Sífilis, entre otras enfermedades.

Aysén.- Durante los años 2023 y 2024, la región de Aysén experimentó un aumento en los casos notificados por enfermedades de transmisión sexual, una situación que ha generado alerta en los sistemas de salud para la ejecución de acciones que promuevan el autocuidado para la prevención y control de los contagios por VIH/SIDA y enfermedades venéreas presentes en la población.

A nivel regional, durante los años 2023 y 2024, se experimentó un aumento en los casos notificados por VIH, pasando de 20 a 24 casos, con una tasa de incidencia de 18,5 a un 22,1 por cien mil habitantes, lo que representa un alza de un 19,5%.

En relación a las infecciones de transmisión sexual (ITS), los casos por Sífilis registrados durante el año 2023 en la región de Aysén alcanzaron las 59 notificaciones; mientras que el año 2024, se registró un aumento considerable en relación al año anterior con 95 casos, lo que representa un aumento del 46,7%.

Una situación que, según la experiencia del Epidemiólogo de la SEREMI de Salud Aysén, Marco Acuña Briones, resulta preocupante y requiere de un mayor autocuidado por parte de la comunidad. “Desde la SEREMI de Salud hemos estado atentos al incremento que se registra en las notificaciones de casos por VIH e infecciones de transmisión sexual a nivel regional. Durante el año 2024, se registraron 24 nuevos casos por VIH, asimismo, una de las enfermedades que nos preocupa especialmente, debido al aumento considerable de casos es la Sífilis, la cual pasó de registrar 59 casos el 2023, a un total de 95 casos el año 2024, es decir, la tasa de incidencia por esta enfermedad experimentó un alza importante respecto de lo observado el año anterior”. El grupo de edad mayormente afectado son los adultos jóvenes de 20 a 39 años con un 61% y el 67,4% de los casos son hombres. De igual manera, se presentaron 2 casos de Sífilis en embarazadas con resultado de muerte fetal en uno de ellos, debido a la transmisión vertical de la infección de madre a hijo durante la gestación.

En este sentido, el profesional de Salud hizo un llamado al autocuidado frente a estas enfermedades. “Es importante que la comunidad asuma conductas preventivas frente a enfermedades de transmisión sexual, como el uso correcto del condón al mantener relaciones sexuales; evitar contactos sexuales casuales sin protección, acudir a los centros de salud si se observan alteraciones físicas en el cuerpo o molestias anómalas en los genitales; y si está embarazada acudir a todos los controles prenatales y tomarse los exámenes que le indiquen en su consultorio. Por otra parte, en caso de mantener conductas sexuales de riesgo, realizar controles de salud permanentes para el cuidado de su propia salud y la de sus parejas.”

La Sífilis, es la infección de transmisión sexual (ITS) bacteriana que registra el mayor número de casos en la región, la cual se puede prevenir y tratar con antibióticos. No obstante, si no se trata, puede causar graves complicaciones en el sistema nervioso, ocular, cardíaco y óseo.

Cabe señalar que hasta el mes de febrero de este 2025, la región de Aysén presenta 7 nuevos casos de VIH. Y para la sífilis se registran 15 casos nuevos en población que va desde los 21 a los 87 años de edad.