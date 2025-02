Motoniveladora fue embarcada para mejorar un complejo tramo del camino hacia Bahía Exploradores

Gobierno cumple compromiso con comunidad de Puerto Río Tranquilo y el sector turístico

Rio Tranquilo.- El Delegado Presidencial Provincia General Carrera, Cristóbal Barceló Veas junto a la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, Paloma Jara Valdés informaron que en un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, este jueves 27 de febrero los equipos de la Dirección de Vialidad junto a la empresa Cooke Aquaculture Chile embarcaron motoniveladora que tendrá la misión de abordar el mejoramiento de un complejo tramo del camino a Bahía Exploradores, esto en el marco del cumplimiento del compromiso del gobierno con los y las pobladores de Puerto Río Tranquilo y el sector turístico.

Al respecto, Cristóbal Barceló Veas Delegado Presidencial de la Provincia General Carrera recordó que este era un compromiso que asumieron en reunión en Puerto Río Tranquilo la semana recién pasada con la comunidad y el sector turístico, indicando que “desde esta Delegación Presidencial Provincial asumimos el compromiso de poder hacer gestiones para llevar una máquina motoniveladora a trabajar en el último tramo de camino, esto debido a que en estos últimos 9 kilómetros existe una pasarela que impide que pase maquinaria por el camino principal y por lo tanto, la única vía de acceso es a través del mar desde Puerto Chacabuco, por esa ruta que va hacia el glaciar San Rafael. Nosotros el compromiso que asumimos fue hacer las gestiones a la brevedad para que en conjunto con la Dirección de Vialidad puedan cargar esta máquina a la barcaza y trasladarla al lugar, situación que ocurrió hoy jueves 27 de febrero. Ya la máquina está cargada sobre la barcaza y ya zarparon en dirección hacia esa ruta para poder trabajar durante los próximos días y dejar en mejores condiciones este camino”.

Por su parte, la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas Paloma Jara Valdés destacó que con el arribo de la maquinaria al camino a Bahía Exploradores se podrán abordar los 9 kilómetros después del puente y relevó el importante rol de la empresa privada que trabaja junto al gobierno para poder mejorar el estándar de este camino entregando una solución tanto a la comunidad como a los y las operadores turísticos.

“Durante este viernes 28 de febrero llegará la máquina a este sector, la cual ha sido embarcada gracias al apoyo de la empresa privada en particular la empresa Cooke Aquaculture Chile que nos ha apoyado desinteresadamente para poder dar una respuesta a la comunidad y a los operadores turísticos que han tenido una temporada difícil dado que el camino no ha podido estar en las mejores condiciones. Destacar que esta maquinaria es de nuestra Administración Directa y no pertenece al contrato por lo tanto, es la Oficina Provincial de Vialidad de Aysén quienes realizarán estos trabajos durante este fin de semana. Con estas obras estamos cumpliendo como gobierno los compromisos adquiridos tanto por nuestro Delegado Presidencial de la Provincia General Carrera Cristóbal Barceló como también de nuestro director regional de Vialidad Renzo Sanders el día sábado 22 en la reunión que sostuvieron con los operadores turísticos de Puerto Río Tranquilo”, afirmó la SEREMI del MOP.