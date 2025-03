Resultados regionales Simce 2024 revelan histórico avance en 4°básico

La Seremi de Educación, Isabel Garrido, junto a Sandra Berríos Evaluadora de la macrozona Austral de la Agencia de Calidad de la Educación, dieron a conocer hoy jueves los Resultados Educativos Simce 2024, correspondientes a las evaluaciones Simce de Matemática y Lectura en los niveles de 4° y 6° básico, y II medio.

Aysén.- Isabel Garrido destacó que con la consolidación de la entrega de resultados Simce por segundo año consecutivo en el mes de marzo, el sistema educativo cuenta con más y mejor información en el momento oportuno: iniciando el año escolar.

“La gran noticia de esta medición es que estudiantes alcanzan resultados históricos en 4to básico; de hecho, son los más altos desde que se creó el SIMCE. En enseñanza media se mantienen, con una tendencia al alza -aunque sin incrementos significativos-, y se observa una caída en matemática en 6to básico. Los principales desafíos hoy están en lograr disminuir las brechas de género que se acrecentaron en la pandemia, y aumentar la proporción de estudiantes que alcanzan un Estándar de Aprendizaje adecuado”.

Resultados regionales

Cuarto Básico

Al igual que a nivel nacional, los resultados de cuarto básico dan cuenta del valor más alto en la historia del SIMCE, con alzas de 10 puntos en Lectura y 8 en Matemática. Además, los puntajes son similares al promedio nacional, rompiendo la tendencia de la región a ubicarse entre los desempeños más descendidos del país.

También se registra un aumento significativo de 10 puntos en el resultado regional respecto a la última medición (2023), destacando no sólo el aumento en el puntaje promedio, sino también la mejora en los Estándares de Aprendizaje regionales respecto al año anterior, con un aumento significativo de estudiantes con aprendizajes en el nivel Adecuado (48,3%) y la disminución del nivel Insuficiente (24,6%), sin diferencia con el resultado nacional.

Respecto a la brecha de género no se aprecian diferencias en el puntaje promedio regional entre hombres y mujeres, pero sí se aprecia un aumento significativo de 14 puntos en el resultado de los hombres (277) respecto de la medición anterior.

En Matemática 4to básico el puntaje promedio también es similar al promedio nacional, con un aumento significativo de 8 puntos respecto a la última medición (2023). Además, se aprecia un aumento significativo de estudiantes en el nivel Adecuado y una baja significativa de estudiantes en el nivel Insuficiente, respecto al año anterior (2023).

Respecto a la brecha de género se aprecian diferencias en el puntaje promedio regional, con una diferencia de 11 puntos a favor de los hombres.

Sexto básico

El SIMCE de 6to básico se aplicó por última vez en 2018. En Lenguaje se observa un puntaje promedio sin diferencia significativa respecto al promedio nacional, y a nivel regional tampoco se observan diferencias significativas con el resultado de su última medición (2018). Los Niveles de Aprendizaje regionales respecto del resultado nacional son similares, sin diferencias significativas. Sin embargo, en el resultado regional se aprecia un aumento significativo de estudiantes en el nivel Adecuado y una baja significativa de estudiantes en el nivel Insuficiente, en comparación a la medición regional anterior (2018).

Respecto a la brecha de género sí se aprecian diferencias en el puntaje promedio regional, de 10 puntos más en mujeres.

En Matemática se observa un puntaje promedio regional menor que el nacional, con una diferencia significativa de 5 puntos. El resultado del promedio regional no muestra diferencias con el promedio regional anterior (2018). Los Niveles de Aprendizaje regionales respecto del resultado nacional, son más bajos en nivel Adecuado (16,1%) y más altos en el nivel Elemental (46%). Entre el resultado regional de los niveles de aprendizaje respecto a la medición anterior (2018) no se aprecian diferencias significativas.

Respecto a la brecha de género se aprecian diferencias en el puntaje promedio regional entre hombres y mujeres, de -10 puntos las mujeres respecto de los hombres. La variación del puntaje promedio respecto a la medición anterior, tanto en hombres como en mujeres, no muestra variación significativa (aunque las mujeres disminuyeron en 6 puntos su promedio, estadísticamente no significativo).

II Medio

En Lenguaje se observa un puntaje promedio sin diferencia significativa respecto al promedio nacional, asimismo no se aprecian diferencias significativas regionales respecto a la medición anterior (2023). Los Niveles de Aprendizaje regionales respecto del resultado nacional son similares, sin diferencias significativas. Sin embargo, en el resultado regional se aprecia un aumento significativo de estudiantes en el nivel Adecuado respecto del resultado anterior (2023).

Respecto a la brecha de género sí se aprecian diferencias significativas en el puntaje promedio regional, de 15 puntos más en mujeres respecto de los hombres. Respecto a la medición regional anterior, la variación de puntaje promedio de hombre y mujeres no es significativa.

En Matemática se observa un puntaje promedio regional similar al nacional, sin diferencia significativa. El resultado del promedio regional 2024 respecto del 2023 no muestra variación significativa. Los Niveles de Aprendizaje regionales respecto del resultado nacional no muestran diferencias significativas, así como tampoco respecto al resultado regional anterior (2023).

Respecto a la brecha de género sí se aprecian diferencias significativas en el puntaje promedio regional, de 9 puntos menos en mujeres. Respecto a la medición regional anterior, la variación de puntaje promedio de hombre y mujeres no es significativa.

Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)

El SIMCE no solo contempla la evaluación de aprendizajes en lenguaje y matemática, sino que también registra elementos del clima escolar que permiten comprender el contexto bajo el cual se da el aprendizaje.

Estos son Autoestima y Motivación escolar, Clima de convivencia escolar, Hábitos de Vida saludable, Participación y Formación Ciudadana. En todos niveles evaluados, los resultados regionales son similares al promedio nacional y no muestran diferencias estadísticamente significativas con el promedio regional 2023.

De todos los IDPS el de Participación y Formación Ciudadana es el que obtiene mayor puntaje en todos los niveles.