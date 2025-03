ARCHI despide a un Maestro en las comunicaciones, Oscar Real Hermosilla

Con profundo pesar la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, de la región de Aysén, despide a un grande de las comunicaciones, reconociendo el tremendo legado que deja para la industria radial y por cierto para las nuevas generaciones de radiodifusores, destacando al incansable locutor, sin duda la Radio era su pasión, de la que nunca pudo separarse, su compromiso, su calidez y su calidad humana nos deja un recuerdo imborrable, su voz se apaga, pero su eco y su recuerdo permanecerá por siempre en nuestros corazones.

Don Oscar Orlando Real Hermosilla, Q.E.P.D, nació en Puerto Aysén, el 27 de Abril de 1947. Realiza estudios básicos en la Escuela de Hombres N° 15 en el Grupo Escolar. Continúa educación secundaria en El Liceo de Hombres de Punta Arenas, donde termina sexto de humanidades y rinde Bachillerato. En la Universidad de Chile en Santiago comienza estudios de Derecho para obtener título de Abogado. No termina, llega a tercer año y se incorpora al mundo del trabajo.

En sus tiempos de estudiante en la ciudad de Punta Arenas, comenzó su romance con la radio y se incorpora al programa de Radio Polar “La Pandilla de mi barrio” que conducía el popular locutor, socio y Director de la emisora, “Cocho” Cárcamo. En este conocido espacio dedicado a los niños y jóvenes, integra el grupo de locutores aficionados compartiendo con quién fuera famoso relator deportivo, Vladimiro “Pulga” Mimiza. Luego de eso, realiza una serie de turnos en la radio, completando una formación con figuras de la radiodifusión magallánica como René Formantel, Daniel Ruíz, “Cocho” Cárcamo entre otros.

Interrumpe esta experiencia radial y viaja a Santiago donde se integra a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Luego de dos años en este Campus, se traslada a Valparaíso donde continúa sus estudios en la Universidad de Chile del puerto. Pero como su pasión por la radio era muy fuerte, decide compartir su tiempo con labores en Radio San Cristóbal y Porteña, Más tarde es contratado por Radio Portales, donde destaca con dos programas de animación: “El Disc-jockey en Pijamas” muy de mañana y el espacio de tarde-noche “El Discoronte”. Ante la excelente respuesta del público deja sus estudios de Derecho y se dedica de lleno a la radio. Abandonó la carrera de Leyes en tercer año.

Desde Punta Arenas lo llaman para volver a su radio madre. A pesar de tener buena sintonía y la posibilidad de continuar con sólida carrera radial, decide regresar a Punta Arenas. En corto tiempo gana audiencia y popularidad que no solo lo convierten en figura de la radiotelefonía regional, si no que en una humorada participa en el Carnaval de Invierno, donde es elegido como “Rey Feo”. Finalizaba la década de los sesenta y Oscar decide regresar a Coyhaique. De inmediato es contratado en Radio Patagonia Chilena, perteneciendo hasta 1971 en su staff.

Dos hechos de importancia lo esperan, el ser contratado como el primer locutor del Canal 8 de TVN, que fue inaugurado el 21 de mayo de 1971 con una intervención del Presidente Allende. El otro hecho tiene que ver con la salida al aire de Radio Mañihuales en 1972 donde es integrante de la sociedad propietaria y Director de la emisora.

El Golpe de Estado de 1973 derrumba sus sueños, y es detenido, maltratado y más tarde exiliado. En Argentina trabaja en distintas actividades, y para no olvidar su oficio de toda la vida realiza programas en una radio de Plottier, Provincia de Neuquén.

Finalmente, regresa a la Patria en 2001, ingresando a Radio Ventisqueros, paralelo a esta labor fue Director de Radio Patagonia Chilena en los años postreros de esta emblemática radio.

Pese a sus complicaciones de salud, trabajó hasta sus últimos días en la actividad en Radio Ventisqueros, aportando toda su experiencia, regalando a la audiencia sus historias, su pasión por la radio y su amor por las comunicaciones, donde su eco permanecerá por siempre.

Por sus méritos y los más de 60 años de trayectoria en octubre del 2024 fue reconocido por ARCHI, ChileVoces y la SEGEGOB con el Premio a la Trayectoria Radial 2024, destacándolo como figura radial. Su nombre se incorporó a la galería de los hombres de radio que hicieron grande a la radiodifusión aisenina.

Querido Óscar descanse en paz y gracias por tanto