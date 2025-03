Universidad de Aysén da la bienvenida a 273 nuevos estudiantes

Luego de un exitoso proceso de admisión, la casa de estudios regional recibió a los recién matriculados con actividades dirigidas para su adaptación a la vida universitaria en la llamada “Semana de Inducción UAysén”, que culminó en una emotiva ceremonia.

Durante la primera semana de marzo, la Universidad de Aysén llevó a cabo su Semana de Inducción 2025, recibiendo a 273 nuevos estudiantes con una programación diseñada para facilitar su integración a la vida universitaria. Las actividades incluyeron talleres de comprensión lectora, vida universitaria, inclusión y género, así como sesiones específicas para cada área de estudio. Los estudiantes de Ciencias Sociales, Salud e Ingenierías participaron en recorridos por la universidad, talleres de nivelación académica y encuentros por carrera, donde pudieron conocer a sus docentes y compañeros.

La semana concluyó con una ceremonia de Bienvenida Oficial, realizada en el Centro Cultural Coyhaique, donde la comunidad universitaria se reunió para dar inicio a este nuevo año académico. En la oportunidad, Juan Pablo Prieto Cox, administrador provisional de la Universidad de Aysén, valoró la instancia y se refirió a las proyecciones de la casa de estudios para este y el próximo año. “Para nosotros ha sido una jornada muy linda, hoy día recibimos a los estudiantes de la generación 2025, que se incorporaron a las 10 carreras de la Universidad de Aysén, estamos felices, los vimos también a ellos muy felices también en esta bienvenida que les dimos como comunidad, mostrándoles también un poco el espíritu que tiene esta institución, la idea de configurar un ecosistema, una comunidad bien estrecha que sea capaz de apoyarse mucho. También les comentamos de lo que viene en los próximos meses y años, ya este segundo semestre se incorporará de un nuevo Campus, el Campus Errázuriz, que se va a sumar a lo que ya tenemos en el Campus Lillo y ya, el segundo semestre del año 2026 con el Campus Río Coyhaique, sumando en total más de 10.000 metros cuadrados, así que bienvenidos y bienvenidas a nuestros estudiantes de Generación 2025”, enfatizó la máxima autoridad universitaria.

Por su parte, Rita Ramírez, estudiante de Obstetricia UAysén, declaró estar muy satisfecha con las actividades realizadas en la Semana de Inducción organizadas por la casa de estudios. “Bueno, fue una experiencia súper linda, me quitó los miedos. Estoy súper contenta con la universidad y ya me ubico más o menos bien. Hice unos lazos ya, así que estoy tranquila. Empiezo este año con todo el ánimo. Me da la impresión de que es una universidad súper buena, que tiene harto acompañamiento, eso me gusta, de que te apoyen si uno tiene de repente algunas dificultades. Así que me siento súper acompañada, súper tranquila y feliz”, expresó la estudiante de primer año.

A su vez, el estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial, Javier Rehl, entregó su testimonio sobre su primera semana como estudiante en la Universidad de Aysén. “La verdad es que al principio estuvo un poco difícil integrarme porque no conocía a nadie, ninguno de mis amigos se fue a mi misma carrera, entonces al principio estuvo un poco difícil, pero luego me integré con las actividades que hicieron y pude hacer unos amigos que comparten mi misma carrera. Me pareció súper lindo el gesto de incluirnos, de considerarnos, de regalarnos una mochilita nueva y eso se agradece como estudiante porque se ve que tienen consideración hacia nosotros”, puntualizó el estudiante.

Con estas iniciativas, la Universidad de Aysén reafirma su compromiso con una educación inclusiva y de calidad, acompañando a sus estudiantes en su adaptación a la vida universitaria.