Diputados piden a Ministro del Interior la renuncia de la Seremi de Educación por protestas de apoderados de la Escuela Despertar de Puerto Aysén

Los tres diputados de la Región de Aysén, René Alinco, Marcia Raphael y Miguel Ángel Calisto se reunieron con el Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para solicitarle la renuncia de la Seremi de Educación, Isabel Garrido, a quien acusan de inacción ante las manifestaciones que están realizando hace dos días los apoderados del colegio Despertar de Puerto Aysén, quienes mantienen cortado el camino que une esa ciudad con Puerto Chacabuco.

Los apoderados han manifestado su molestia luego que desde el Ministerio de Educación se les confirmara que no se implementará una escuela modular, tal como se había comprometido el propio Ministro Nicolás Cataldo hace algunos meses por el mal estado de las instalaciones. Esto derivó en manifestaciones y en la toma de la ruta, que es la puerta de ingreso de distintos productos a la región de Aysén.

Según el diputado Calisto, “le planteamos al Ministro Elizalde la preocupación que existe en Aysén respecto al corte de la ruta entre Puerto Aysén y Chacabuco, los problemas de abastecimiento que ya estamos teniendo, los problemas que afectan a la industria salmonera, a la industria de la pesca blanca y a toda la comunidad en general debido a esta situación, pero lo más importante, cómo esto afecta a los apoderados y a los alumnos de esta escuela”.

“Esta es una situación que nosotros no vamos a tolerar y por eso los tres diputados nos juntamos con el señor ministro del interior para exigirle que tome decisiones respecto a la señora Seremi de Educación, quien no es una interlocutora válida en relación con los apoderados. Hay que evitar que esto siga creciendo, hay que evitar la afectación mayor a la comunidad”, indicó.

Por su parte, Marcia Raphael señaló que “esto, la verdad, es que se veía venir y se pudo haber evitado. Tener claramente el tema de una escuela modular ofrecida y comprometida por el Ministro, que hace ocho meses atrás él firmó este compromiso y hoy día, después de ocho meses, se viene a decir que técnicamente no es posible”.

“Por supuesto que los padres apoderados de la escuela Despertar se sienten absolutamente engañados, absolutamente burlados. Frente a tener los hijos en un colegio que no es digno para que estudien, con las condiciones en que están estudiando hoy día, ellos a gritos están pidiendo un colegio nuevo y no han sido capaces de entregarles una solución real, una alternativa real, pasado ya más de ocho meses”, señaló.

Raphael indicó que “esto también tiene que ver con una mala gestión de la Seremi de Educación. Ella el primer día no quiso, no ha querido y ha demostrado claramente frente a los padres que no ve esta alternativa viable. Hoy día el resultado lo tenemos acá”.

El diputado René Alinco señaló que “la petición de los padres y apoderados de la escuela de despertar de Puerto Aysén es clara, la renuncia inmediata de la señorita Seremi para volver a sentarse en una mesa y volver a negociar. Ellos están dispuestos a conversar, pero con alguien que tenga una mentalidad positiva”.

Finalmente, Alinco señaló que “está demostrado de que la actual Seremi no quiere solucionar el problema de los niños de la escuela de Despertar. Así que en esa posición estamos, nos reunimos con el ministro Elizalde y en este momento está reunido con el ministro Cataldo y después nos va a dar una respuesta para entregársela a los dirigentes y a la comunidad de Puerto Aysén”.