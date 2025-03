Operativo vascular: HRC resuelve 14 cirugías incluyendo procedimientos inéditos en la región

Gracias a la llegada en 2024 de un cirujano vascular permanente en la región, sumado a la colaboración de subespecialistas del Hospital Base de Osorno, el Hospital Regional Coyhaique ha logrado ampliar su cartera de prestaciones en esta área, evitando traslados extrarregionales y fortaleciendo el equipo local.

Con el fin de reducir la lista de espera de pacientes con cirugías vasculares, el Hospital Regional Coyhaique (HRC) realizó un exitoso operativo quirúrgico, que benefició a 14 personas, 12 pacientes programados, más 2 adicionales que se sumaron de urgencia, logrando resolver sus patologías de manera eficaz.

Este operativo es parte de una estrategia más amplia que el HRC, único centro de alta complejidad de Aysén, que desde el año 2024 cuenta con el único subespecialista en la región en cirugía vascular, lo que ha permitido dar respuesta con mayor celeridad a la demanda de intervenciones en esta área.

Según el Dr. José Manuel Ramírez, jefe de Cirugía Vascular del Hospital Base de Osorno, el trabajo conjunto con el equipo del HRC liderado por el cirujano vascular Antonio Robert, ha permitido superar con éxito casos cada vez más complejos, aumentando la resolutividad del recinto hospitalario, evitando así traslados extrarregionales y el desarraigo que ello conlleva para los pacientes de Aysén.

“En este operativo, el Dr. Robert juntó un grupo de usuarios y usuarias que tienen patologías de mayor complejidad. Hemos ido en un continuo ascenso en cuanto a los grados de dificultad que tienen los pacientes, y hoy día hemos alcanzado las cirugías más complejas que se han hecho en la región”, indicó el Dr. Ramírez.

El subespecialista destacó que la colaboración constante con cirujanos de experiencia ha sido clave para mejorar las capacidades del hospital “hace mucho tiempo que el HRC es muy resolutivo y en esta área la presencia continua de un cirujano vascular con experiencia como el Dr. Robert es una tranquilidad enorme. Compartimos esta afición por la cirugía vascular, que la desempeñamos con hartas ganas porque además son casos desafiantes. Venimos a aportar para que los casos salgan bien, como el doctor los ha planeado”, aseguró el Dr. Ramírez.

Una de las cirugías destacadas fue la realización de una reparación endovascular de la aorta torácica (TEVAR) que consiste en “una prótesis que se modifica a la anatomía del paciente, sin tener que salir de la región para una prótesis que tiene que ser hecha a medida”, solución que también reduce los costos además de agilizar el tratamiento de los pacientes.

Por su parte, el Dr. Pedro Pablo Pinto, subdirector médico del HRC, subrayó la importancia de realizar estos procedimientos en la región, evitando que los pacientes deban ser trasladados a centros de mayor complejidad.

“La patología vascular es prevalente en todas las regiones del país, y la resolución de estos pacientes nos ayuda a que ellos no tengan que ser trasladados a centros de mayor complejidad. El Dr. Ramírez, que es el que nos ha colaborado desde hace bastante tiempo, ha sido nuestro pilar, y en conjunto con el Dr. Robert, hemos logrado la resolución de casos muy complejos y que de no haber sido así, hubiesen tenido que ser trasladados no solamente a la ciudad de Osorno, sino que también a la capital”, sostuvo Pedro Pablo Pinto.

En ese sentido, el subdirector médico del Hospital Regional Coyhaique destacó que desde la llegada de un cirujano vascular permanente en la región el año 2024, “ha sido fundamental, ya que nos ha permitido resolver toda la patología venosa y vascular, desde diagnósticos más comunes como las várices y fístulas arteriovenosas, que se utilizan en hemodiálisis en los pacientes con insuficiencia renal crónica. También hemos avanzado en la realización de cirugías vasculares más complejas”.