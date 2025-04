Salud desarrolla operativo de vacunación en Puerto Gaviota, Melimoyu y Puerto Gala

Hasta el momento, en la región de Aysén se han inmunizado más de 15 mil personas, quienes han recibido protección contra la Influenza y COVID-19.

Aysén.- Autoridades de salud, hacen un llamado a la comunidad para que acceda a estas prestaciones, y se proteja antes que aumente la circulación de virus respiratorios.

Por espacio de tres días, la Jefa Nacional del Programa Nacional de Inmunizaciones, Dra. Elizabeth López, tuvo la oportunidad de conocer parte del trabajo que realizan los equipos de salud para llegar a distintos puntos del litoral norte de la región, llegando a las localidades de Puerto Gaviota, Melimoyu y Puerto Gala con la campaña de vacunación e inmunización que lleva adelante el Ministerio de Salud; ocasión donde destacó el compromiso y esfuerzo que desarrollan los funcionarios por avanzar en los procesos de inmunización, especialmente en los puntos más aislados de Aysén.

“En nuestra visita por la región de Aysén pudimos conocer el importante trabajo que hace el equipo de salud, quienes acceden a las distintas islas, por vía aérea, terrestre y marítima, entregando atenciones de salud y entregando las vacunas que son necesarias dentro de la campaña de vacunación e inmunización de invierno. Pudimos ser testigo del compromiso que tienen el equipo de salud y las personas que accedieron a esta vacunación. Por lo tanto, el llamado que yo hago es que ustedes puedan acceder a la campaña de vacunación de invierno contra la influenza, contra el Covid19. Ya son cerca de 3 millones de personas las que están vacunadas por lo que invitamos a la comunidad a sumarse a esta campaña de vacunación,” puntualizó la Jefa Nacional del Programa Nacional de Inmunizaciones, Dra. Elizabeth López.

David Acevedo Cisterna, Pescador Artesanal de Puerto Gala, destacó el operativo de vacunación que se realiza en las zonas del litoral. “Bueno, para mí es bueno, porque en la ciudad cuesta colocarse la vacuna, Y acá te programan a tu voluntad y estás vacunado. Y no ha fallado, desde que empezaron las vacunas, que me empecé a vacunar ya hace bastantes años, no ha fallado nunca”.

Para la enfermera del Hospital de Cisnes, Leonor Painemilla Calfuleo, hizo un llamado a la comunidad para que aproveche la entrega de estos servicios. “Nosotros venimos desde el Hospital para hacer Rondas Médicas acá hasta Puerto Gala o Toto en este caso. Y bueno, nosotros antes nos coordinamos con los técnicos de acá, para que hagan un llamado a las personas que corresponden a la vacuna influenza. Entonces el llamado a la comunidad es para que vengan a vacunarse cuando se les llame”.

Finalmente, la Seremi Carmen Monsalve Gómez, valoró estas acciones de salud pública hacia la comunidad. “Hemos llevado a cabo esta acción para poder relevar la forma en que desde la región de Aysén se acerca la salud a toda la comunidad a pesar de las dificultades geográficas o la dispersión de nuestra población. Nos hemos acompañado de un equipo de la OPS, del Ministerio de Salud para que ellos conozcan la forma en que en este caso las vacunas se trasladan desde el Depósito de Vacunas Regional y pueden llegar a los brazos de todos nuestros usuarios que hoy día se encuentran en el litoral.”

En este recorrido, se contó además con la participación de Olivia Brathwaite, Asesora Vigilancia de la Salud y prevención y control de enfermedades (OPS/OMS Chile), quien observó el trabajo que realiza el MINSAL para proteger a la población contra la Influenza y el Covid19.