Inauguran primer centro comunitario de cuidados de la región de Aysén

Con este centro, ya suman 15 centros a lo largo del país.

Puerto Aysén.- En la comuna de Aysén, el Gobierno inauguró el primer Centro Comunitario de Cuidados de la región, espacio dedicado a cuidadoras y cuidadores de la zona, avanzando en el compromiso de llevar Chile Cuida a todos los rincones del país. La ceremonia estuvo encabezada por el vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, y la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, junto a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos; la seremi de Vivienda de la región, Paulina Ruz, la seremi de Desarrollo Social de la zona, Karina Acevedo, y el alcalde de Puerto Aysén, Luis Martínez.

Los Centros Comunitarios de Cuidados son recintos que acogen, acompañan y alivian a las personas cuidadoras, quienes pueden acceder a talleres, y compartir con otras personas cuidadoras, y al que pueden asistir con las personas que requieren cuidados, quienes recibirán atención especializada.

El vicepresidente Álvaro Elizalde destacó la importancia de esta política pública, señalando que este nuevo recinto, “más que un edificio, es un espacio que refleja una forma de entender la política social en Chile. Espacios como este permiten que quienes cuidan y quienes requieren cuidados accedan a apoyo, contención y también a tiempo para sí mismos”. “Tenemos que seguir construyendo un bienestar que no puede depender del lugar donde se nace o se vive, tiene que ser una garantía para todas las personas, también en las regiones extremas y aisladas, como es el caso de la Región de Aysén. La descentralización no se declara, se promueve. Cuidar, reconocer, apoyar y redistribuir el cuidado es una necesidad ineludible, porque nuestro país no puede avanzar si quienes cuidan se quedan atrás (…) En eso consiste construir un país con mayor cohesión social, con menos desigualdades y en el que nos protegemos unos a otros”.

La ministra Javiera Toro, resaltó que “cada centro es distinto, porque nace de un proceso con participación de las comunidades. Eso es justamente lo que queremos: que estos espacios tengan vida y pertenencia local. Aquí, hasta 120 personas cuidadoras recibirán apoyo social y profesional, mientras quienes requieren cuidados serán atendidos por personas capacitadas. Esto no solo mejora la calidad del cuidado, sino también la vida de las cuidadoras, que muchas veces no tienen quien las cuide.

Este es un espacio para recuperar tiempo, salud y bienestar” Una de las cuidadoras beneficiarias, Aurora Mansilla, enfatizó que “es un orgullo para mí ver este inmueble terminado, que era para nosotros un sueño casi inalcanzable. Aquí anduvimos muchísimos vecinos haciendo los recorridos barriales. Lamentablemente algunos ya partieron, ya no están presentes y quizás se fueron con esa gota amarga de que esto no iba a ser realidad nunca, que era un sueño. Y hoy día, gracias a Dios, gracias a las políticas de Estado, estamos inaugurando este centro que para nosotros como cuidadoras va a ser inmensamente importante”.

La subsecretaria Francisca Gallegos, resaltó que “estamos muy contentas porque Chile Cuida no solo está haciendo visible una realidad que hasta hace poco era invisible, sino que también, con esta inauguración, está llegando donde el Estado no llegaba. Desde la Patagonia avanzamos poniendo en el centro a quienes cuidan y requieren cuidados”.

La seremi del Minvu, Paulina Ruz, sostuvo que “este Centro Comunitario de Cuidados nace bajo el alero del programa Quiero mi Barrio, que se trabajó junto al municipio de Aysén, y lo centramos acá en un barrio histórico. Con esto cumplimos con el mandato del presidente Gabriel Boric de contribuir a la entrega de 100 centros, desafío que es parte de la descentralización y de visibilizar un grupo de la población que muchas veces no es tan visible como son las personas cuidadoras. Con esto creamos territorios más justos y más equitativos”.

El alcalde de Puerto Aysén, Luis Martínez, enfatizó que “es un día muy especial, donde estamos participando en la inauguración de este Centro Comunitario de Cuidados, que ha sido una sumatoria de voluntades intersectoriales de los vecinos y de nuestros funcionarios municipales que hicieron el diseño de este bonito lugar. Ahora viene el trabajo con los cuidadores, que va a ser virtuoso, de eso no nos cabe la menor duda, y para el que estaremos disponibles como municipio durante todo el tiempo que sea necesario”.

DIÁLOGO CON CUIDADORAS Y CUIDADORES

Este jueves las autoridades sostuvieron un encuentro con cerca de 100 personas, entre ellas cuidadoras y cuidadores de la comuna de Coyhaique, para hablar del avance del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. La seremi de Desarrollo Social y Familia de Aysén, Karina Acevedo, detalló que “fue un diálogo tremendamente emotivo donde pudimos dar cuenta de lo que estamos haciendo con Chile Cuida. En la región partimos con dos comunas cuando asumimos el gobierno, y hoy tenemos siete comunas que son parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Esperamos al término del Gobierno llegar a las 10 comunas de la Región de Aysén”. En la región de Aysén hay 1.111 personas cuidadoras inscritas en el Registro Social de Hogares, y se estima que existen más de 8 mil potenciales cuidadoras y cuidadores, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a inscribirse y sacar la credencial en www.registrosocial.cl o en el municipio respectivo.