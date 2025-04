Fiscalía solicitó la prisión preventiva para imputado por tráfico de drogas

Can antidrogas detectó la encomienda. Imputado de 23 años fue puesto en prisión preventiva.

Coyhaique.- La Fiscalía Local de Coyhaique formalizó a un imputado de 23 años, chileno, como autor del delito de tráfico de drogas luego que fuera sorprendido por el OS-7 de Carabineros con 2 kilos 680 gramos de marihuana, mientras guardaba la droga en su automóvil.

Según explicó la abogada asistente, Marilyn Jara, “en el marco de una investigación, el día 31 marzo del 2025, concurre personal del OS -7 de Carabineros junto a su can antidrogas a una empresa de transportes de la ciudad de Coyhaique, a fin de efectuar un control y fiscalización”.

La profesional agregó que “es en este contexto que el can antidrogas detecta la presencia de droga en uno de los paquetes, de lo cual se le da cuenta a la fiscal de drogas, doña María Inés Núñez Briso, quien dispone diligencias”.

PRISIÓN PREVENTIVA

El día 4 abril del 2025, añadió Marilyn Jara, “concurre un sujeto a retirar dicha encomienda y en circunstancias que se encontraba ingresando la droga a su vehículo es detenido por personal del OS – 7 de Carabineros”. La droga arrojó un peso bruto de dos kilos 680 gramos.

Posteriormente, sostuvo la abogada Marilyn Jara, “este sujeto pasa a control de detención en el cual es formalizado por el delito de tráfico de drogas previsto y sancionado en el artículo tres de la Ley 20.000”.

En la audiencia de formalización se solicitó como medida cautelar la prisión preventiva del imputado de 23 años, la cual fue otorgada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, el cual fijó un plazo de investigación de 90 días para este caso que permitió sacar de circulación más de cinco mil dosis de marihuana.