Más de $8 mil millones se invertirán en proyecto Subtel – Gore Última Milla para despliegue de fibra óptica en Aysén

Coyhaique.- La iniciativa permitirá llevar fibra óptica a las comunas de Las Guaitecas y Lago Verde, hasta la fecha, las únicas comunas de Chile continental que no contaban con un proyecto para el despliegue de fibra óptica.

Junto con la implementación de cabeceras de fibra óptica en las comunas beneficiadas, el proyecto permitirá garantizar que hayan empresas que presten servicios de Internet hogar, mediante fibra óptica, en más de 5 mil viviendas en 21 localidades de la región, donde se encuentran las comunas de Caleta Tortel, Chile Chico, Coyhaique y Cisnes.

El consejo regional del Gore Aysén aprobó en forma unánime la iniciativa de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) “Última Milla”, que hará posible la conexión a fibra óptica a más de 5 mil viviendas en la región de Aysén. Cabe destacar que, gracias a esta iniciativa Las Guaitecas y Lago Verde, tendrán por primera vez acceso a conectividad digital mediante fibra óptica, beneficiando así a las localidades de Melinka, Repollal, Lago Verde y La Tapera.

La inversión aprobada supera los $8 mil millones, y con ella, un total de 21 localidades en la región se verá beneficiado por el despliegue de fibra óptica y la provision de servicios de Internet domiciliario. Además de las comunas y localidades ya mencionadas, el proyecto incluye a Caleta Tortel y su sector Aeródromo en la comuna de Tortel, Puerto Bertrand y Mallín Grande de la comuna de Chile Chico; Lago La Paloma, El Blanco, Santa Elena, Ensenada Valle Simpson, Seis Lagunas, Valle Simpson, Villa Frei Norte, Lago Elizalde, Ñirehuao, El Gato, Villa Ortega en la comuna de Coyhaique y finalmente en la comuna de Cisnes, Raúl Marín Balmaceda y La Junta.

Este proceso ha sido posible gracias a la reasignación de recursos del proyecto “Última Milla” que cubría con servicios de telefonía e Internet a 8 localidades con una inversión de más de $7.600 millones financiados por el Gore Aysén. Sin embargo, luego de dos llamados a licitación desiertos, SUBTEL y el Gobierno Regional reformularon dicha propuesta en sectores focalizados por la Subsecretaría, que no cuenten actualmente con oferta comercial de servicio de acceso a Internet fijo cableado, de acuerdo con análisis asociados a la brecha digital. Dentro de las condiciones del actual proyecto, el despliegue de redes de fibra óptica podrán ser compartidas entre distintos operadores de servicios de telecomunicaciones, de manera abierta y no discriminatoria, además de ser utilizadas para la provisión del servicio de acceso a Internet banda ancha a la población de las localidades beneficiadas.

La autoridad sectorial, celebró esta alianza virtuosa y la posibilidad de generar acuerdos que vayan en beneficio de zonas rurales y aisladas que puedan mejorar su acceso a la conectividad digital. “Hoy ha sido un día clave para el desarrollo de las telecomunicaciones en la región de Aysén. El Consejo Regional en pleno aprobó la modificación presupuestaria de un proyecto que nos permitirá desplegar un tendido de más de 700 kilómetros de fibra óptica para la Región de Aysén, beneficiando así a un total de 21 localidades que van a contar con este despliegue de fibra óptica, pudiendo tener acceso a Internet, además con bajada de infraestructura para la venta de servicios domiciliarios. También llegaremos a Raúl Marín Balmaceda para que los vecinos puedan hacer uso de estas tecnologías que son tan importantes en el mundo de la conectividad digital en el que vivimos hoy. Queremos agradecer al Consejo Regional y al Gobierno Regional por este aporte económico que finalmente es el aporte financiero más importante que ha hecho el Gobierno Regional de Aysén en la historia para el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestra querida región de Aysén”, declaró el seremiTT Hans Zimmermann.

El Gobernador Regional Marcelo Santana, destacó la medida que también impactará favorablemente al emprendimiento de zonas rurales. “Después de mucho tiempo no se había podido licitar un proyecto de conectividad para nuestra región y hoy, no solo se ha logrado modificar las condiciones de esa conectividad, sino que aumentar los recursos. Junto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, al seremi, y por supuesto al análisis consensuado de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno Regional, hemos aprobado más de 8 mil millones de pesos para un proyecto de fibra óptica que va a robustecer el Internet domiciliario y para empresas en nuestra región, ¿Pero cuál es la diferencia? La diferencia es que logramos llegar a dos comunas que hoy día no tenían esta red, Las Guaitecas y Lago Verde y además se podrá reforzar todo el área perimetral rural de la Comuna de Coyhaique, como El Blanco, Valle Simpson, entre otras”.

La presidenta de la Comisión de Infraestructura, Transportes y Telecomunicaciones, Andrea Ponce, valoró el trabajo conjunto que permite fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones a través de la construcción de estos nuevos tendidos de Fibra Óptica para Aysén. Se va a poder contar desde el 2027 con esta gran herramienta que permite acceder a estudiar de manera online, a trabajar, a ofrecer los productos, al turismo, a saludar y estar relacionado con los familiares que están más lejos, a vivir como vive todo el resto de Chile. Nos alegramos y esperamos que todo el trabajo y esta gran obra se desarrolle sin novedades y que cada uno de los vecinos y vecinas de la región de Aysén cuenten con algo tan fundamental y necesario como es el Internet en sus casas”.

Rosa González, Consejera Regional añadió que “este es un incremento presupuestario de 379 millones que viene a redondear un global de más de 8 mil millones de pesos lo cual complementa y hace un círculo virtuoso de toda la región. Esta obra será un gran soporte técnico tanto para el área de educación y conectividad que son tan necesarias en las localidades apartadas.”