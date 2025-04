HRC potencia hospitalizaciones domiciliarias optimizando la gestión de camas y la recuperación de los pacientes en sus hogares

Coyhaique.- Con la misión de entregar los cuidados necesarios a quienes necesiten continuidad de sus tratamientos clínicos y terapéuticos sin tener que estar hospitalizados dentro del Hospital Regional Coyhaique (HRC), es la esencial labor que realiza la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD) del único centro de alta complejidad de la red asistencial aysenina, entregando atención médica especializada, promoviendo la humanización de las atenciones en salud, y desempeñando un papel clave en la gestión eficiente y descongestión de camas hospitalarias dentro del establecimiento.

Es así como durante el año 2024, la Unidad de Hospitalización Domiciliaria atendió a un total de 1.186 pacientes, realizando más de 12 mil prestaciones, las que están a cargo de un grupo interdisciplinario compuesto por médicos, enfermeras y kinesiólogos, entre otros profesionales, lo que permite descongestionar y liberar camas al interior del establecimiento con mayor celeridad, dando paso a nuevos pacientes y evitando hospitalizaciones de larga data.

“Realizamos atenciones en domicilio de tratamiento endovenoso, curaciones avanzadas, cuidados de fin de vida en pacientes que están en cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos, entre otros. Atendemos con un equipo multidisciplinario de enfermeras, kinesiólogos, fonoaudiólogo y trabajadora social, que nos permite hacer el screening de los pacientes que ingresan. También hay un staff de médicos que evalúa a los pacientes de forma continua para ver la gravedad y la continuidad de las atenciones”, explica el Dr. Iván Lemus, médico jefe de Hospitalización Domiciliaria.

En ese sentido, el Dr. Lemus es enfático en señalar que la labor de la UHD no está centrada en pacientes postrados, sino en personas que pueden continuar su proceso de recuperación en domicilio, en un tiempo promedio de 14 días. En efecto, dentro de los usuarios atendidos por esta unidad, se encuentran personas que han recibido cirugías traumatológicas de cadera o rodilla, quienes luego de algunos días internados en el HRC, continúan siendo atendidos en sus hogares hasta ser dados de alta.

“Nuestra función es atender los pacientes que están en condiciones de seguir tratamiento en sus casas, que están estables y se pueden dar de alta precozmente para continuarlo y finalizarlo en sus hogares”, precisó el jefe de Hospitalización Domiciliaria, agregando que “el perfil generalmente son adultos mayores que se encuentran con patologías agudas, ya sea neumonía, pielonefritis aguda, heridas que no sanan, pacientes crónicos que tienen úlceras o heridas crónicas que nosotros en dos semanas logramos avanzar en el cuidado y manejo de estas afecciones”.

Si bien en la actualidad la mayoría de los pacientes son personas mayores, con el fin de optimizar las atenciones de los niños y niñas de la región, uno de los planes de mejora que implementará el Hospital Regional Coyhaique es la atención domiciliaria de pacientes pediátricos, plan para el cual el equipo de Hospitalización Domiciliaria se encuentra en plena fase de capacitación y coordinación.

“Estamos manejando a dos pacientes pediátricos, y prontamente vamos a abrir nuestra atención a niñas y niños derivados desde la Urgencia Pediátrica, ya que estamos en un peak respiratorio importante que se adelantó este año”, sostuvo Iván Lemus.

CUIDADORES: PERSONAS CLAVE EN LA RECUPERACIÓN

En febrero pasado, Víctor Carrasco sufrió un accidente cerebro vascular en la ciudad de Chile Chico, siendo trasladado de urgencia al Hospital Regional Coyhaique, donde estuvo internado durante semanas, para luego continuar su proceso de recuperación en la casa de su hermana en la capital regional.

“Vivimos un cambio en 480 grados, no en 360°, para la familia, para mí, y para mis hijas. En su momento nos vimos prácticamente encerradas sin pensar que íbamos a tener algún tipo de apoyo, pero quiero agradecer infinitamente la atención domiciliaria, han sido un apoyo grandísimo. Quiero agradecerles, la atención y la preocupación. Además, las veces que me ha tocado enviar un mensajito vía WhatsApp, he tenido la respuesta en forma inmediata”, cuenta Patricia Carrasco, hermana de don Víctor, quien junto a su hija han debido reorganizar su vida para poder cuidarlo.

Es justamente la labor de los cuidadores un hecho clave para la recuperación exitosa de los pacientes, ya que éstos son asistidos por el equipo de Hospitalización Domiciliaria en todo momento, siendo además una importante fuente de contención emocional para cientos de familias que deben cambiar su vida para cuidar a un ser querido. En el caso de Patricia, debió pedir permiso en su trabajo como inspectora de colegio, mientras que su hija trasladó todos sus implementos de repostería a la casa de su mamá para estar 24/7 apoyando a su tío y continuar con su emprendimiento de tortas caseras (@armatutorta en Instagram).

“Nos han enseñado tipos de ejercicio para poder realizarle a mi hermano. A mi hija le enseñaron cómo pasarlo a la silla, porque en primera instancia entre cuatro movíamos a mi hermano. Hoy mi hija lo pasa solo a la silla”, cuenta Patricia Carrasco.

Esta visión es compartida por Daniela Soto, kinesióloga del equipo de la UHD: “La familia es súper importante, nos apoya a nosotros en todo lo que son los ejercicios, las indicaciones, que estén al tanto de lo que le pasa a cada uno de ellos y que nos informen de las cosas que suceden durante la jornada. Nosotros vamos una pequeña parte del día, y todo el resto del tiempo la persona está con la familia o el cuidador”.

En ese sentido, la kinesióloga destaca que prácticamente el 80% del esfuerzo corre por parte de los cuidadores, quienes son el nexo directo y constante con el equipo. “Siempre en nuestro primer ingreso a la casa les informamos cómo funciona la unidad, qué es lo que vamos a hacer con ellos, cuántas visitas vamos a tener a la semana y lo que tienen que hacer como familia. Entonces, es muy importante que nos apoyemos entre todos”.