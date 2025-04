Comunidad y Autoridades inauguran Puente Modular en sector Río Pangal

Un cambio que transformará positivamente las vidas de los vecinos y las vecinas del sector Pangal comenzó a vivirse hoy con la instalación del nuevo puente modular sobre el río Pangal, en la comuna de Aysén el que permitirá que ambulancias y bomberos, entre otros puedan acceder al sector ante emergencias, así como también potenciar el desarrollo productivo de la comunidad de este sector.

Aysen.- En la ceremonia de inauguración, el Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán expresó: “Estamos muy contentos como gobierno, como Delegación tanto provincial como regional, con Vialidad del MOP de haber podido cumplir este compromiso que se había propuesto por lo tanto estamos muy contentos, y además esto lo hizo el Estado. Aquí está el Estado presente, está el trabajo público, está la valoración de lo público en esta oportunidad y por lo tanto, creo que los vecinos y vecinas valoran precisamente el trabajo de la gente de Vialidad, -aquí tenemos un trabajador histórico que está presente también- así que yo creo que lo fundamental es que se cumplió el compromiso con los vecinos, lo fundamental es que el Estado se hizo presente en este lugar y lo fundamental es que nuestro gobierno reconoce los territorios especiales y acude con toda su fuerza para solucionar los problemas de la comunidad, así que estamos muy contentos con esta inauguración”.

Por su parte, la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas Paloma Jara Valdés destacó: “Efectivamente nuestro Delegado lo ha dicho, hoy día es un día de gran felicidad para el Ministerio de Obras Públicas, hemos podido dar tránsito a este tan anhelado puente, a esta estructura metálica que ha sido instalada en su totalidad por nuestra Administración Directa. Un proyecto muy anhelado que va a dar conectividad al sector de una forma que no existía antes, porque si bien fue un proyecto de emergencia le va a cambiar la vida de las personas y estamos muy orgullosos que eso haya sido posible de ser llevado por nuestra Administración Directa, por nuestros propios trabajadores, y así realmente ser un aporte y querer nuevamente dar valor a lo que hace nuestra Administración Directa y cómo ellos pudieron enfrentar esta obra en un tiempo record, en menos de cinco meses tenemos de vuelta un puente y efectivamente se vienen desafíos. Don José lo ha dicho, el Pangal tiene harta inversión, también como todo Puerto Aysén porque hay un compromiso de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en que todos los territorios vayan creciendo y tengan mejor conectividad”.

Junto con la instalación del puente que tiene una capacidad de 18 toneladas y una extensión cercana a los 70 metros, se confeccionó terraplén 4.441 m3, enrocado de protección de 1.520 m3, obras de seguridad vial, tales como señales informativas, restrictivas y reglamentarias.

En la ceremonia estuvieron presentes junto al el Delegado Presidencial Regional Jorge Díaz Guzmán, el Delegado de la Provincia de Aysén Rodrigo Moreno Rivera, el Alcalde de la comuna de Aysén Luis Martínez, la Seremi de Gobierno Mix Urbina, en representación del Gobernador Regional el Jefe de Diplade Omar Muñoz, el Director Regional de Vialidad Renzo Sanders, el Director del Hospital de Puerto Aysén Hernán Barrientos, el Jefe de la Oficina Provincial de Vialidad Aysén Jorge Barría y la directiva e integrantes del Comité Pro Adelanto Entre Ríos Pangal Bajo, entre otros representantes de la comunidad.

En esta ocasión, el Comité Pro Adelanto Entre Ríos Pangal Bajo efectuó un reconocimiento a una serie de vecinos del sector que contribuyeron en esta iniciativa, y a instituciones como el CESFAM de Puerto Aysén y especialmente a la cuadrilla de puentes de la Oficina Provincial de Vialidad del MOP.

Al respecto José Jara, presidente del Comité Pro Adelanto Entre Ríos Pangal Bajo expresó: “Esta instancia cierra una etapa importante y muy relevante para los vecinos, dejando abierta esta vía de conectividad que nos permite emprender el desarrollo en el sector. Agradecer a todas las autoridades que se han hecho presentes, a los que han aportado. Dejar un desafío planteado, lo que viene por escribir necesita manos, necesita apoyos y los vamos a molestar nuevamente porque esto no termina aquí, este es parte del camino pero no es el final, así que agradecer sobre todo a nuestros vecinos que mantuvieron esta vía de presión para poder concretar lo que hoy tenemos como un objetivo logrado. (…)Estamos trabajando en el suelo cemento justamente acá en el sector que son seis kilómetros que están considerados para el segundo semestre de este año, está pendiente la pavimentación de los 2,9 km que está entre el puente El Turbio hasta la pasarela Pangal 2 la que está en proceso de expropiaciones y que esperamos que eso se concrete definitivamente para dejar esa tarea terminada; y claramente nuestro objetivo principal es concretar el puente definitivo sobre el Río Pangal, el que está en estudio en este momento y que termina en mayo del año 2026”.