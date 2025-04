Bienes Nacionales ha transferido 4,3 hectáreas fiscales en Cochrane para el Plan de Emergencia Habitacional

Cochrane.- Uno de los objetivos estratégicos del Ministerio de Bienes Nacionales es contribuir en la reducción del déficit de vivienda digna a través de la disposición de suelo fiscal en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, PEH, que lleva adelante el Ministerio de Vivienda. Es así como, siguiendo esta línea, en representación del subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara, la seremi Irina Morend realizó la entrega de dos terrenos fiscales de 1,72 hectáreas al Serviu para la futura construcción de viviendas que beneficiarán a 122 familias de los comités habitacionales Estero Chucao y Ciprés de la Patagonia de la ciudad de Cochrane.

Al respecto, el subsecretario de Bienes Nacionales sostuvo que, “Estamos muy contentos, entregamos un importante terreno en el contexto del PEH donde Bienes Nacionales ha hecho un esfuerzo significativo desde Arica a Punta Arenas poniendo los mejores terrenos a disposición del Minvu para que se transformen en futuros proyectos habitacionales”, señaló Sebastián Vergara.

Karen Zanzana, presidenta del Comité Ciprés de la Patagonia, resaltó la confianza en el proceso hacia la vivienda digna, señalando que “si bien uno entra a un comité con un sueño, esto ya es un piso súper importante porque este terreno ya está destinado a nosotros oficialmente. Ya no es la incertidumbre de que venga el proyecto…los pasos que quedan ahora ya son más puntuales, ya no es solicitar en Santiago un terreno que es lo más importante a mi parecer”, expresó la dirigente, opinión que compartió su par Angela Gallardo del comité Estero Chucao, “estoy contenta porque los plazos se han cumplido, se han comprometido también y eso insta a que nosotros sigamos trabajando, la dirigencia social no es fácil, pero mientras estén el compromiso y las voluntades de las autoridades, hace que todo sea más expedito y más fácil. Gratitud, esa es la emoción por todo lo que está sucediendo”, comentó.

El alcalde Patricio Ulloa, remarcó el rol del municipio como Entidad Patrocinante y agradeció las gestiones de Bienes Nacionales por concretar estas esperadas transferencias de terreno. “Indudablemente viene un trabajo importante que nos corresponde como entidad patrocinante, el trabajo coordinado con Serviu con el fin de tener el proyecto en el corto y mediano plazo…pero quiero destacar que el terreno –en total- de 4 y tantas hectáreas va a quedar a disposición del comité y EP para trabajar y lograr los subsidios…”, afirmó.

El proyecto que se emplazará en el sector chacras camino a aeródromo, tendrá una cabida de más de 5 hectáreas ya que los lotes transferidos serán fusionados con otros terrenos para la conformación de un solo paño que permita aunar a los comités que integran adultos mayores y familias jóvenes de Cochrane.

“Son un poco más de 4,2 hectáreas –transferidas en total- y, además, lo que aporta el Fisco en suelo en valor es poco más de 109 millones de pesos para que se puedan concretar estos proyectos habitacionales. Las familias están súper contentas porque después de muchos años en que tenían esta expectativa de poder avanzar, nosotros en 3 años logramos avanzar en 3 transferencias gratuitas lo cual ha sido un hito muy importante para ellos, lo cual, han reconocido”, destacó la seremi Irina Morend de Bienes Nacionales.

Respecto al balance regional, la seremi Morend, añadió que en el periodo de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, la implementación del PEH ha permitido que las transferencias gratuitas de terrenos fiscales sean priorizadas por el Ministerio, lo que ha dado importantes frutos en la región ya que, hasta la fecha se han concretado 14 transferencias que se traducen en 58,6 hectáreas emplazadas en diferentes comunas de la región y próximamente se transferirán gratuitamente a Serviu Aysén otras tres en las localidades de Puerto Guadal, Coyhaique y Villa O´Higgins, en total, 6,62 ha. avaluadas en más de $. 1.000 millones de pesos.

Finalmente, la Seremi del Minvu, se refirió al PEH en la región, señalando que ha permitido “acelerar procesos y además garantizar el acceso a vivienda a familias de distintas comunas de la región y, sobre todo, sacar a adelante proyectos que hace muchos años no contaban con avances significativos y que hoy, podemos entregar. Igualmente, esto nos ha permitido tener alianzas virtuosas como con Bienes Nacionales, que nos ha transferido a Serviu, terrenos para proyectar viviendas…pero también, de recuperar el rol del Estado de planificación de la política habitacional y con ello, entregar soluciones a las familias según las necesidades territoriales que tienen”, expresó la autoridad regional Paulina Ruz.