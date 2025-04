Orquesta de Cámara profesional de la Universidad de Aysén debuta este jueves y viernes

Con dos conciertos gratuitos en Coyhaique y Puerto Aysén, la UAysén presenta oficialmente su Orquesta de Cámara, financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, marcando un hito histórico para la profesionalización artística y el acceso a la cultura en la región.

Aysén.- La flamante Orquesta de Cámara de la Universidad de Aysén ensaya a toda máquina entre sus nuevas oficinas de calle Balmaceda y los salones del emblemático Liceo Josefina Aguirre de la ciudad de Coyhaique, preparando lo que será su estreno en sociedad este jueves en la Escuela Pedro Quintana Mansilla y el viernes en la Catedral de la ciudad de Puerto Aysén.

Ambas jornadas comenzarán a las 7 de la tarde y serán dirigidas por el maestro Héctor Méndez, quien ha estado trabajando con las y los seleccionados en el repertorio con que debutará el primer elenco estable de la región de Aysén, en dos funciones gratuitas.

Tras un intenso trabajo político y legislativo, la Orquesta de Cámara de la Universidad de Aysén cuenta con financiamiento permanente a través de la glosa presupuestaria de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Tras el convenio suscrito entre el ministerio y la UAysén, un estricto concurso seleccionó a las y los primeros músicos que forman parte del elenco que este jueves debuta.

El director de la orquesta, Héctor Méndez, cuenta que “comenzamos a trabajar desde la semana pasada en las primeras lecturas y ensayos de las obras que interpretaremos en estos dos conciertos, dedicados netamente a música de compositores de nuestra región. Interpretaremos obras de Arturo Barros, Juan Mouras e Iván Barrientos”. El eximio guitarrista Juan Mouras formará parte de ambas presentaciones.

Para el seremi de Culturas Aysén, Felipe Quiroz, “este hito representa no solo el cierre de una etapa de trabajo mancomunado entre instituciones públicas, sino también el inicio de un compromiso profundo con el acceso a la cultura en nuestra región. Como Gobierno, es motivo de orgullo anunciar que, por primera vez en muchos años, contaremos con un elenco estable financiado por el Estado de Chile. Este logro refleja una convicción que compartimos como administración: la cultura no puede seguir siendo privilegio de unos pocos. Por eso, este proyecto no solo llevará conciertos de excelencia a lugares aislados, sino que también abrirá caminos de formación para las y los jóvenes de nuestro territorio, reconociendo y cultivando el talento que por tanto tiempo ha sido invisibilizado. Con este proyecto, apostamos por una política cultural que une acceso y formación, descentralización y justicia territorial. Porque en Aysén también se crea, también se sueña y también se merece”.

Por su parte, el director general de Vínculos de la Universidad de Aysén, Gabriel Núñez Vivanco, señaló que, “como UAysén estamos muy contentos de relevar y de participar en este hito fundamental, que es el primer concierto de nuestra Orquesta de Cámara Profesional que es financiada de manera estable por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es para nosotros un motivo de orgullo, porque además de colaborar con la extensión de la cultura en la región, también es parte del sentido de una Universidad del Estado en el territorio. Como Universidad tenemos un mandato que tiene que ver con la formación y con la generación de capital humano, pero también con la extensión de la cultura y el patrimonio y es lo que estamos haciendo precisamente con esta iniciativa que lleva algunos años, con mucho esfuerzo, de manera sistemática, tratando de fortalecer a los equipos culturales, pero que hoy ya ve luz a través de esta iniciativa que nos va a permitir profesionalizar no solo la música, sino también distintos eventos culturales a través de la formación, a través de conciertos y este jueves y viernes se da inicio a este hito fundamental”, puntualizó.