Llaman a cumplir grabado de patentes a menos de un mes de su obligatoriedad

A partir del 15 de mayo, la inscripción de la matrícula en vidrios y espejos de los vehículos será obligatoria, tanto en controles, como también, en las Plantas de Revisión Técnica. Hasta la fecha en Coyhaique, se estima solo un 40% en el cumplimiento de la normativa por lo que llamaron a conductores a agilizar el grabado de patentes en sus vehículos.

Aysén.- Ya comenzó la cuenta regresiva de la obligatoriedad de la exigencia del grabado de vidrios y espejos en vehículos en nuestro país. Desde el 15 de mayo, todo auto, camión o moto, por mencionar algunos ejemplos, deberá contar con sus matrículas inscritas en dichos lugares, tal como lo exige la ley 21.601, y que busca reducir la venta de piezas robadas.

En vista de aquello, desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), se entregaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de realizar este trámite. La primera de ellas dice relación con verificar que el automóvil cuente con el grabado correspondiente de vidrios y espejos. Lo anterior, debido a que algunas Plantas de Revisión Técnica han detectado un cumplimiento parcial de la medida.

Al respecto al seremiTT Hans Zimmermann se refirió a los aspectos generales que se estipulan en la nueva normativa: “¿Con qué tendrán que cumplir los conductores? Bueno, con el grabado de la patente de los vehículos en al menos seis vidrios y además de los espejos laterales de cada uno de los vehículos. Estos grabados deberán ser efectuados de manera permanente, con letra legible. En el lado del conductor deberá ser realizado en el borde inferior derecho del vidrio y en el lado del copiloto en el borde inferior izquierdo. En el caso de la luneta, el grabado deberá ir en el borde inferior izquierdo y en el parabrisas en el borde inferior derecho. En los espejos laterales, en los bordes inferiores o superiores, según cómo acomode a la visibilidad del conductor.”

En cuanto a la fiscalización, es importante destacar que las acciones que permitirán verificar el cumplimiento del grabado, se realizarán en dos instancias. Una, en terreno, a través de los controles que realiza personal de Fiscalización del MTT, o bien, de Carabineros. El otro control es el que se realizará en las mismas Plantas de Revisión Técnica, las cuales ya cuentan en sus manuales de inspección visual la incorporación del grabado como elemento a certificar, lo cual se realizará precisamente desde el 15 de mayo.

Cabe señalar que quienes no cumplan con la medida, se exponen a multas de 1 a 1,5 UTM, o bien, a un rechazo en el proceso de obtención de la revisión técnica. Al respecto, el Jefe de la Planta de Revisión Técnica de Coyhaique, Francisco Montero afirmó que hasta el momento se ha registrado un bajo ingreso de vehículos con patentes grabadas. “El grabado de patentes va un poco lento. En diciembre teníamos una estadística de alrededor de un 3% de los vehículos, hoy día ya estamos un poquito más, debemos estar cerca del 40%, pero ya estamos demasiado cerca, así que hay que empezar a ponerse las pilas y apurarse y no dejarlo hasta última hora, porque la multa es bastante cara como para dejarse estar y que le pasen la multa.”

Sobre el grabado

La ley exige los siguientes elementos, vinculados al grabado:

– Que sea permanente. Vale decir, que haya implicado un desgaste al vidrio y espejo, más allá de la técnica utilizada (arenado, tallado, ácido, etc.)

– Que la letra sea legible, y en formato normal. Es decir, que no use elementos como cursiva o negrita. Y todo, siempre en mayúscula.

– En cuanto al tamaño del grabado, la normativa exigirá:

o Para las letras y dígitos de los vidrios, entre 7 y 10 milímetros de altura.

o Por su parte, en los espejos laterales, la altura deberá ser entre 5 y 10 milímetros.

Si su vehículo ya cuenta previamente con el grabado, el propio reglamento establece que quedan eximidos de cumplir tamaño, ubicación, y otras características, siempre y cuando ese grabado haya sido realizado de forma permanente, que sea legible, y también, que estén grabados al menos 6 vidrios, además de los 2 espejos laterales.

Y si un vehículo tuviese más vidrios (por ejemplo, un bus o furgón), aplica justamente esa cifra, como mínimo. En tanto, para el caso de aquellos que tuviesen menos vidrios o espejos, aplica la totalidad (como el caso de las motos, específicamente, sus retrovisores).

Recuerda que estos aspectos, también puedes revisarlos en la web especial habilitada por el MTT: https://mtt.gob.cl/grabado-de-patentes