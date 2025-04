Dirección Regional del Trabajo Aysén comenzó programa de fiscalización de buses interurbanos

Primera instancia de fiscalización en la Región de Aysén fue durante el Feriado de Semana Santa, tuvo un resultado de 2 multas. El programa inspectivo se repetirá en los feriados largos venideros, verificando diversas materias, como los descansos de los conductores.

Coyhaique.- La Dirección Regional del Trabajo Aysén incluyó por primera vez un programa de fiscalización de buses interurbanos de transportes de pasajeros en feriados largos, con ocasión del aumento de viajes, siendo su debut esta Semana Santa 2025. De esta forma, la Región de Aysén se suma al programa Nacional de Fiscalización en esta materia.

Este programa incluirá todos los fines de semana largos venideros, así lo afirmó la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Covarrubias, “La Dirección del Trabajo llevó adelante el primer programa de fiscalización de buses interurbanos de pasajeros, en un esfuerzo por velar por la seguridad y la salud de las y los trabajadores y también por la seguridad de los pasajeros. Como Gobierno estamos comprometidos con las y los trabajadores, por lo que durante todo el año estaremos realizando fiscalizaciones en los fines semanas largos”.

En tanto, el director regional del Trabajo, Christian Aros, detalló el resultado de esta primera fiscalización, “Como Dirección del Trabajo por primera vez realizamos este programa de fiscalización de transporte interurbano de pasajeros simultáneamente en Coyhaique, Aysén y Chile Chico, donde fiscalizamos, por ejemplo, la jornada de trabajo para que los choferes de la locomoción colectiva tengan su correspondiente tiempo de descanso y se asegure de esa manera la seguridad del trabajador o trabajadora de la empresa, como de los pasajeros que viajan con ellos. Estos procedimientos fueron 6 y terminaron 2 de ellos con multas. Invitamos a las empresas a respetar la normativa existente”.

Los controles estuvieron centrados exclusivamente en aquellos buses que realizan viajes de más de cinco horas. Para ello, en los terminales de las 16 regiones objeto del programa inspectivo los fiscalizadores subieron a las cabinas e imprimieron desde el dispositivo automatizado instalado junto al volante el comprobante de registro de jornada y descanso cumplido previamente por cada miembro de la tripulación.

Durante esta fiscalización la DT podía aplicar multas o hasta suspender a las tripulaciones o a parte de ellas si se comprobaba de los comprobantes impresos que no se había cumplido con los descansos previos, o incluso si de la toma de declaraciones a choferes y auxiliares surgieron indicios de aquella infracción.

Programa de fiscalización nacional

A nivel nacional, la DT durante la fiscalización realizada entre el jueves 17 y el viernes 18 de abril, en 16 regiones del país, arrojó 232 fiscalizaciones, 88 de ellas terminadas con multas, cuyo monto fue de $244.249.584.

El programa consistió en fiscalizaciones a 232 buses en las regiones de Arica y Parinacota (10), Tarapacá (15), Antofagasta (15), Atacama (15), Coquimbo (20), Valparaíso (18), O’Higgins (10), Maule (15), Ñuble (10), Biobío (15), La Araucanía (11), Los Ríos (15), Los Lagos (26), Aysén (6), Magallanes (1) y Metropolitana (30).

El objetivo del programa inspectivo fue verificar que las tripulaciones iniciaran sus turnos con los descansos legales previamente cumplidos, garantizando así la seguridad carretera de choferes, auxiliares y pasajeros. Cinco tripulantes debieron terminar sus turnos al no cumplir con la citada disposición.

El director del Trabajo, Pablo Zenteno, subrayó el doble beneficio de estas fiscalizaciones: “La Dirección del Trabajo realizó entre ayer y hoy 232 fiscalizaciones en 16 regiones del país, con lo cual aumentamos las realizadas en la última fiscalización, superando también las multas y los montos en dinero”.

La autoridad añadió que “al fiscalizar que choferes y auxiliares estén debidamente descansados no solo hacemos cumplir la legislación laboral, sino que también colaboramos a que los viajes para estos trabajadores y sus pasajeros sean seguros y no haya accidentes por culpa de la fatiga de quienes conducen los buses”.

Materias fiscalizables y multas

Las materias fiscalizadas fueron:

• Instalación y funcionamiento del dispositivo de registro automatizado de asistencia y determinación de las horas de trabajo.

• Funcionamiento correcto del dispositivo de registro automatizado de asistencia y determinación de las horas de trabajo.

• Tiempo máximo de conducción continua (5 horas)

• Descanso mínimo entre turnos de conducción (2 horas)

• Descanso semanal compensatorio.

• Cumplimiento correcto de autorizaciones de jornadas excepcionales de trabajo y descanso.

Las infracciones a cualquiera de estas obligaciones significaron la aplicación de multas que fluctúan entre las 3 ($204.918) y las 60 ($4.098.360) Unidades Tributarias Mensuales, al valor de abril ($68.306), dependiendo de si la empresa sancionada es micro, pequeña, mediana o grande.

Suspensión de tripulantes

Los fiscalizadores podían suspender a tripulantes (choferes y auxiliares) por alguna de las siguientes infracciones:

• No está instalado en el bus el dispositivo de registro automatizado de asistencia y determinación de las horas de trabajo.

• El dispositivo está instalado, pero sin funcionamiento y de la declaración del tripulante se advierte que no ha cumplido correctamente con sus jornadas y descansos.

• El dispositivo está en funcionamiento, pero el reporte impreso no arroja toda la información necesaria y de la declaración del tripulante se advierte que no ha cumplido correctamente con sus jornadas y descansos.

• Los tripulantes en infracción deben dejar sus turnos de inmediato. Los buses que iban a conducir solo pueden iniciar sus viajes si las empresas reemplazan a los trabajadores suspendidos por otros que sí han cumplido previamente con los descansos legales.