Hacen llamado a vacunarse ante inminente aumento de circulación de virus respiratorios las próximas semanas

“Los invito a vacunarse, gracias a eso no me enfermo en invierno y no tengo inconvenientes”, enfatizó Mariela Cumián quien se vacuna sagradamente cada año y ha podido ver los resultados de mantener su esquema de inmunizaciones al día.

Coyhaique.- La vacunación sigue siendo una de las herramientas más efectivas para cuidar la salud nuestra y de los demás.

Por eso cada año son miles de personas que en Aysén deciden vacunarse y estar preparados para enfrentar los virus respiratorios y reducir sus molestas consecuencias.

Mariela Cumián, regularmente y cada año se vacuna contra la influenza y el COVID 19. Para ella esta inmunización le ha permitido sortear sin sobresaltos los duros inviernos patagónicos. “Es muy importante la vacunación, eso me ha permitido no enfermarme y no he tenido ningún inconveniente, sino todo lo contrario, me he resfriado menos y me he sentido mejor después de la vacuna y los incentivo a vacunarse, hay hartos puntos de vacunación en el hospital, los consultorios y los invito a que hagan esto de vacunarse antes que llegue el invierno, porque después viene tiempo más malo, pero uno ya está con ese refuerzo que nos da la vacuna, por eso los invito a vacunarse” La importancia de la vacunación contra la influenza y el COVID-19 para proteger nuestra salud

Cabe señalar que la influenza y el COVID-19 son enfermedades que pueden tener consecuencias graves, especialmente para los grupos más vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con condiciones de salud preexistentes.

Para las próximas semanas se espera un aumento de la circulación del virus de la influenza, que coincide entre la última semana de abril y las primeras del mes de mayo.

“Esta vacuna es histórica, segura y efectiva y la mejor herramienta para evitar complicaciones serias y en caso graves incluso la muerte en los grupos más vulnerables. Están todos los centros de salud habilitados con vacunatorio y se puede acercar si es parte de algún grupo objetivo, como personas crónicas , mayor de 65 años, personal de salud tanto público como privado, trabajadores avícolas, a propósito que hay un aumento mundial de la influencia aviar y también personas que cuiden a mayores y las estrategias están despegadas igualmente en los colegios de primero a quinto básico”, manifestó Karla Montenegro, parte del equipo de epidemiología del Servicio de Salud Aysén.

Es importante recordar que ambas vacunas, tanto contra la influenza como el COVID 19 son seguras y eficaces, y que su aplicación forma parte del Plan Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. La vacunación fortalece la salud pública y ayuda a evitar la sobrecarga a la Red Asistencial.

La importancia de la vacunación contra la influenza y el COVID-19 para proteger nuestra salud es un hecho demostrado y que ayuda a reducir la gravedad de los síntomas, previene hospitalizaciones y disminuye la transmisión del virus en la comunidad.

“Mi rol principal es la gestión, asesoramiento y coordinación con los equipos de vacunación en cada establecimiento de nuestra Red asistencial, cautelando de que tengan la capacitación y actualización necesaria para entregar una vacunación de calidad y bajo toda la normativa que asegure que usted puede recibir una adecuada vacunación. Recordar que en este tiempo estamos todos en acción por la vacunación”, aseguró Leandra Aguilar, referente del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI).

Por su parte, la vacuna contra el COVID-19 ha demostrado ser fundamental para reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte, además de contribuir a la inmunidad colectiva o “de rebaño”.

De esta manera desde el Servicio de Salud Aysén invitaron a toda la población a acudir a los centros de vacunación y aprovechar esta campaña totalmente gratuita.