PDI junto a Municipalidad de Coyhaique realizan fiscalización de 36 perros por supuesto maltrato animal

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) Aysén, junto a la Municipalidad de Coyhaique, en virtud de una denuncia realizada por el alcalde Carlos Gatica Villegas, por el delito de Maltrato Animal, realizaron una fiscalización para determinar con evidencia científica lo denunciado.

Coyhaique.- La alerta nace a raíz de una publicación en redes sociales, que daba cuenta del supuesto maltrato en el transporte de 36 perros desde la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins a Coyhaique. Es por lo anterior que se coordinó con el Ministerio Público, se ubicó a los vehículos denunciados y se individualizó a los dueños de los canes.

“Detectives de esta Bidema, en virtud de una denuncia que se cursó por maltrato animal en la PDI de Coyhaique, está realizando las primeras diligencias de investigación policial investigativa. Nos encontramos fiscalizando los dos vehículos que trasladaban a estos 36 animales desde Rengo hasta Coyhaique. El proceso investigativo está en pleno desarrollo, estamos tomando declaraciones a todos los involucrados y recopilando todas las evidencias que van a ser remitidas posteriormente al Ministerio Público”, comentó el comisario Marcelo Ladino González.

Al lugar se solicitó la presencia de una veterinaria, funcionaria de la Municipalidad de Coyhaique, para que acreditara el estado de los animales, verificando que estos animales no mantenían el chip de identificación correspondiente, tal como lo exige la Ley de Tenencia Responsable. Lo anterior fue denunciado por la Municipalidad de Quellón, comuna en la que se embarcaron los denunciados junto a los canes.

Por su parte el alcalde Carlos Gatica Villegas agregó que, “el traslado de estos galgos en estas condiciones no solo nos alarma como autoridades regionales, sino también como comunidad. No podemos seguir permitiendo que estos animales sean utilizados para actividades que implican sufrimiento y abandono. En Coyhaique hemos asumido un compromiso firme con la tenencia responsable y este operativo lo demuestra: estamos vigilantes, coordinados y no vamos a tolerar el maltrato animal en ninguna de sus formas”.

Cabe hacer presente que todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.