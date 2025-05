21 localidades de Aysén se suman a la conectividad digital gracias a convenio impulsado por el Gobierno Regional

21 nuevas localidades de la Región de Aysén contarán con conexión a través de fibra óptica y accederán, de esta forma, a servicios de telefonía e internet, gracias a un convenio suscrito por el Gobernador Regional, Marcelo Santana, y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Aysén.- Las localidades que accederán a este servicio son: La Junta, Raúl Marín Balmaceda, Melinka, Repollal, Caleta Tortel, Aeródromo de Tortel, Mallín Grande, Puerto Bertrand, Camino La Paloma, El Blanco, El Gato, Ensenada Simpson, Lago Elizalde, Ñirehuao, Santa Elena, Seis Lagunas, Valle Simpson, Villa Frei, Villa Ortega, La Tapera y Lago Verde.

“Con la firma de este convenio, de un poco más de 8 mil millones de pesos del Gobierno Regional, vamos a entregar fibra óptica de internet y telefonía de Última Milla. Es decir, conexión hasta la casa para 21 localidades de nuestra región. Entre ellas, la comuna de Guaitecas y, también, Lago Verde, que era la única comuna continental que no tenía servicio de fibra óptica. Con esto, el Gobierno Regional, junto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, vamos a permitir que casi 7 mil vecinos de Aysén puedan acceder a fibra óptica. Estamos muy contentos, porque este es un avance real y concreto en materia de conectividad digital para la Región de Aysén”.

La firma del convenio se realizó en una ceremonia simbólica realizada en el Parque Nacional Queulat el miércoles 30 de abril, entre el Gobernador Regional, Marcelo Santana Vargas; el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; y el Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya. También participaron las miembros del Consejo Regional, Andrea Ponce y Rosa González; el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén, Hans Zimmermann; el alcalde de la Municipalidad de Cisnes, Francisco Roncagliolo; la senadora Ximena Órdenes, el diputado René Alinco y entre otras autoridades regionales y nacionales.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos conjuntos entre el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Gobierno Regional de Aysén, en el marco de los llamados “Proyectos de Última Milla”.

La Consejera Regional, Andrea Ponce, quien preside la Comisión de Infraestructura, Transporte y Telecomunicaciones, destacó la iniciativa: “Este trabajo es importante para nosotros desde la región, porque sabemos la necesidad que hay de tener conectividad. Conectividad digital para estudiar, para trabajar, para emprender, para conectarse incluso con video llamada a los hospitales en materia de salud. No es posible que en 2025 todavía tengamos localidades que no la tengan… Es un gran paso para la región”.

En tanto que la vicepresidenta de la Comisión, Rosa González, también destacó que este logro es producto de una mirada o visión de “sumar más cosas…Crecer más y fortalecer nuestro espacio y, también, la seguridad de este”.