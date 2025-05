Ministerio de las Culturas premia gastronomía de Tortel en “El Menú de Chile”

Entre carbonadas de machas y porotos con locro, el arte culinario de Caleta Tortel destacó en la quinta edición del Concurso “El Menú de Chile: Reconocimiento a las cocinas patrimoniales del país”, impulsado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Tortel.- Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuentan que el certamen pretende ser una contribución en la puesta en valor y difusión de los productos, oficios, saberes, recetas, prácticas y tradiciones que dan vida y enriquecen a las cocinas regionales.

El “Menú Maderero”, creado por el equipo del Punto de Cultura Comunitaria Colectivo Maderero de Tortel, obtuvo una de las cuatro menciones honrosas de todo el país, junto a las regiones de Biobío, Los Lagos y Arica y Parinacota.

La investigadora Francisca Ramírez resume el trabajo y los ingredientes que dieron forma al premiado menú: “Lo trabajamos junto a Lázaro y Olegario Hernández y está basado en una comida que se prepararía en algún campamento o campo de Tortel, pensando en que la gente iba a las labores madereras y a partir de eso había una comida particular que está basada sobre todo en la carne ahumada, estrategia que se usaba para poder mantener por más tiempo la carne, considerando que no había refrigerador. y eso igual le da un sabor particular a las comidas”.

El Menú Maderero incluye el tradicional mate, las tortas fritas y pone énfasis en la versatilidad, pues varía de acuerdo a las verduras disponibles. Francisca lo explica: “En el estofado y en la sopa que proponemos es importante mencionar que son recetas flexibles y creemos que eso es parte de la identidad de la cocina de Tortel”.

El seremi de Culturas Aysén, Felipe Quiroz, felicitó el destacado puesto obtenido por el equipo de Tortel e invitó a las comunidades de la región a sumarse a los certámenes que destacan la identidad de cada territorio: “El alimento nos habla de algo tan inherente al ser humano como la propia cultura, y este concurso, El Menú de Chile, permite hoy a nuestra localidad de Caleta Tortel destacar con sus ingredientes y sus preparaciones entre recetas de todo Chile, poniendo en valor la identidad gastronómica de nuestro territorio”.

La directora regional de Patrimonio Cultural, Claudia Cantero, entregó sus congratulaciones al equipo ganador: “Para el Servicio Regional de Patrimonio Cultural es una gran noticia que el trabajo patrimonial de Caleta Tortel de rescate de ingredientes y recetas tradicionales logre un puesto tan importante en un certamen nacional. Quiero felicitar al equipo que está detrás de esta iniciativa por sacar el nombre tanto de Caleta Tortel como de la Región de Aysén a un nivel nacional”.

Con “El Menú de Chile”, el Ministerio de las Culturas, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, continúa fortaleciendo el reconocimiento de las cocinas tradicionales como parte vital del patrimonio cultural inmaterial del país.