Ayseninas participaron del Festival de la Lana en Santiago

Pulso Austral, Bordadoras del Baker, Agrupación de Artesanas Flores del Chilco y Friendly Wool representaron a la región de Aysén en uno de los eventos textiles más importantes de Chile: el Festival de la Lana.

Santiago.- “Tramar para perpetuar el lenguaje”. Con ese lema, el XII Festival de la Lana abrió sus puertas la semana pasada en el Centro Cultural Montecarmelo de Santiago, encuentro que reunió a más de 50 hacedoras textiles de Chile y Sudamérica, buscando revitalizar estos oficios a través de espacios de intercambio, formación, puesta en valor y comercialización. Destacadas textileras de Ecuador, Argentina y Perú se unieron a esta gran fiesta de la artesanía, junto a representantes del Altiplano, Maule, Araucanía, Chiloé, Aysén y otros lugares de Chile.

Con el propósito de visibilizar y difundir la Patagonia Aysenina como un territorio textil, viajó desde nuestra región una delegación integrada por Nilda Pizarro, bordadora de Cochrane; Tamara Araneda, artesana de Villa Amengual; junto a Macarena Silva, Cecilia Moura, Javiera Castillo y Catalina Camus, todas integrantes de Pulso Austral, organización interdisciplinaria de mujeres que teje puentes desde el arte, la educación, la ciencia y la cultura para el bienestar de las comunidades de la Patagonia.

Con este grupo viajó la obra “Un río tejido”, que se exhibió durante los tres días que el Festival estuvo abierto al público, invitando a santiaguin@s a sumergirse en el río Cochrane entre texturas acuáticas y aves bordadas. Una obra colectiva de once metros de largo que cuenta la historia de una investigación interdisciplinaria realizada en Patagonia y que también se presentó en Finlandia en una gira de Pulso Austral.

Las artesanas ayseninas tuvieron una activa participación en el evento, compitiendo en el concurso de tejeduría, participando en el taller de habilidades digitales, compartiendo su trabajo en la charla abierta al público “El lenguaje textil” e intercambiando conocimientos y vivencias en la asamblea de tintoreras.

Desde Cochrane, Nilda Pizarro comenta su experiencia. “Me invitaron por las Bordadoras del Baker y fuimos con Pulso Austral, llegabamos a Balmaceda de ahí a Santiago y nos fuimos directo al Festival de la lana, a los talleres, lo pasé muy bien y me hice nuevas amigas, desde que nace Chile hasta Chiloé, quedamos muy comunicadas. Me gustó mucho venir a la feria, nunca había estado allí, fue mi primera vez y ojalá me inviten de nuevo”.

Atlas Textil en Santiago

“Conectar con el público capitalino y darnos cuenta que somos muchos vibrando con la revitalización de los oficios textiles fue uno de los mayores regalos de este festival”, cuenta Catalina Camus, co-directora de Pulso Austral.

Así también, las artesanas valoraron profundamente esta oportunidad. “La recepción de nuestros trabajos fue muy buena, casi puras personas mayores nos pasaban a ver al stand, les llamaban la atención los bordados. Primero pensaban que eran hechos a máquina, los tenían que mirar bien para que creyeran que eran bordados por mis propias manos… Yo por eso estaba bordando en el stand para que vean el proceso”, comentó Nilda. “Lo primero que veían los visitantes era el gran choapino que hilamos, teñimos y tejimos a mano entre artesanas de la agrupación, estaban todos admirados y nos felicitaban mucho por esta obra”, agregó Tamara.

En total, más de 4500 personas visitaron y disfrutaron del Festival de la Lana. “Nos quedamos con las conexiones, redes y amistades que sembramos, y con la recepción de quienes nos visitaron en el stand y pudieron conocer en vivo textiles del norte y sur de Aysén, y sobre todo a sus propias creadoras”, comenta Cecilia Moura, psicóloga y co-directora de Pulso Austral.

“Muchas personas también llegaban felices contándonos que les fascinaba nuestro podcast y que solían escucharlo mientras tejían o mientras bordaban. Como creadoras de Atlas Textil, fue un hermoso espacio para conocer y conversar con las auditoras. Realmente fue muy emocionante saber que este proyecto sonoro que lleva cinco temporadas inspira a tantas personas desde los confines de la Patagonia”, agregó la podcaster y tejedora Macarena Silva.

Otra de las misiones que tuvo el grupo aysenino fue la grabación de un capítulo especial del Festival de la Lana para Atlas Textil, episodio que será transmitido la próxima semana por Spotify. Sus conductoras, Macarena Silva y Catalina Camus, entrevistaron a la directora y creadora de esta fiesta textil, Andrea Borrero; y estuvieron registrando los sonidos del festival, entre charlas, talleres, conversaciones en los stands, danzas circulares, concurso de tejido, desfile de moda de piezas artesanales y música en vivo. Además de entrevistar al colectivo de Hombres Tejeriles que realizó su sesión mensual de tejido, esta vez en medio del festival.

Finalmente, cabe señalar que este viaje se enmarca en el plan de gestión 2025 de la Asociación por el Desarrollo Paralelo 47 y Pulso Austral, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2025.