Confirman nuevo caso de Hantavirus en Aysén

La Seremi de Salud inició una investigación integrada por equipos de la unidad de epidemiología y la unidad de zoonosis, con el propósito de determinar el lugar de probable exposición y factores de riesgo asociados, además de reforzar medidas de prevención frente a esta enfermedad.

Coyhaique.- Durante este fin de semana, mediante consulta en Hospital de Puerto Aysén, se activó un protocolo por caso sospechoso de Hantavirus, se trata de un paciente de 29 años quien consultó en el centro asistencial por un cuadro de decaimiento, fiebre y dolor muscular, luego de haber desarrollado actividades agropecuarias en zonas rurales de la zona; frente a este escenario, fue derivado al Hospital Regional de Coyhaique y posteriormente trasladado al Instituto Nacional del Tórax en Santiago, siendo confirmado como un caso por Hantavirus desde el nivel central.

La información la dio a conocer la funcionaria de la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud Aysén, Angie Bichara Bustos, quien señaló que el paciente se encuentra en una condición de salud estable. “Hoy 20 de mayo, hemos recibido la confirmación de nuestro tercer caso por Hantavirus en la región, se trata de un paciente de 29 años quien consultó en el Hospital de Puerto Aysén por un fuerte cuadro de cefalea, fiebre y dolores musculares, sumado a factores de riesgo al desarrollar actividades en zonas rurales, se activaron los protocolos de salud frente a este tipo de casos. De esta forma, siguiendo el protocolo regional, el paciente fue trasladado a un centro de salud de mayor complejidad, como el Hospital de Tórax en Santiago, donde está siendo atendido clínicamente”.

En este contexto, la profesional de Epidemiología recalcó la importancia del autocuidado frente al Hantavirus. “Pese a todos los esfuerzos de un trabajo intersectorial por informar y entregar recomendaciones sobre el Hantavirus, la principal medida de resguardo es el propio autocuidado de las comunidades para prevenir esta enfermedad, como la ventilación de los inmuebles que se encuentren en zonas rurales y que han estado desocupados por al menos 20 minutos, el uso de mascarilla y guantes al ingresar y limpiar estos lugares, además del uso de guantes y mascarillas cuando se realizan actividades agropecuarias donde puede existir la presencia de roedores. Son medidas básicas para el cuidado de la salud frente a esta enfermedad”.

Frente a este caso, el Subdirector Médico del Hospital Regional Coyhaique, Jaime Carvajal Isla, entregó más antecedentes, recalcando además la coordinación y protocolos de salud para abordar este tipo de hechos. “Aquí se aplicaron todos los protocolos que corresponden para abordar esta enfermedad, determinándose el traslado del paciente al Hospital del Tórax, manteniéndose -en este momento- en estabilidad clínica, con ventilación mecánica.

Afortunadamente no ha presentado requerimientos de ECMO. A propósito de ese caso, es importante recalcar que también hay protocolos de la autoridad sanitaria en cuanto al estudio del caso. De esta forma, nuestra red asistencial y el Hospital Regional, están preparados para atender estos casos, ya que existe un plan de acción bastante estricto frente a una sospecha, donde el paciente debe trasladarse al Hospital del Tórax, básicamente por el riesgo de que pueda requerir no sólo de ventilación mecánica, sino que una circulación extracorpórea, ya que el Hantavirus puede ocasionar serios daños al pulmón, al punto que ya no es suficiente la ventilación mecánica, y hay que oxigenar la sangre con un dispositivo externo, tal como ocurre por ejemplo en la cirugía cardíaca,” puntualizó.

De esta forma, en el transcurso de este año, este es el tercer caso por Hantavirus que se registra en la región de Aysén. El primero de ellos, correspondió a un paciente que se infectó en una zona lacustre de la comuna de Coyhaique; mientras que el segundo, obedeció a un turista que realizaba una excursión en bicicleta, quien luego de transitar por la región, presentó síntomas asociados a Hantavirus durante su llegada en la zona de Magallanes.

Hantavirus

Es una enfermedad de origen viral, que se transmite al ser humano desde los roedores silvestres como el Oligorizomys longicaudatus (ratón de cola larga, autóctono), cuando éste es portador del virus. La transmisión más común se produce a través de la inhalación de aerosoles producidos a partir de la orina, saliva y excretas de roedores infectados. Al ser un roedor silvestre, el mayor riesgo lo tienen personas que viven en sectores rurales, poco intervenidos por el hombre, al igual que personas que por actividades recreacionales y laborales van a esos lugares.

Síntomas

La enfermedad comienza con un cuadro similar a una influenza, con fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, a veces acompañado con síntomas gastrointestinales, y con dificultad respiratoria progresiva. Estos pacientes necesitan ser diagnosticados oportunamente, ya que su manejo es muy complejo y requiere atención especial. La importancia de esta enfermedad radica principalmente en su alta letalidad.

Recomendaciones

• Ventila por 30 minutos antes de entrar a lugares cerrados.

• Después de ventilar, limpia las superficies y suelos con cloro.

• Mantén los exteriores libres de basura y maleza.

• Sella orificios y mantén el orden en casas, galpones, leñeras o bodegas.

• Guarda los alimentos en recipientes herméticos, fuera del alcance de roedores.

• Consume únicamente agua potable, envasada o hervida.

• Para recolectar frutos, limpiar, desmalezar y ordenar, utiliza siempre guantes y mascarilla.

• Cuida especies silvestres que controlan roedores como zorros, culebras y lechuzas.